Ένα χρυσό κέρμα του 1609, κομμένο για λογαριασμό του βασιλιά Φιλίππου Γ΄ της Ισπανίας, αναμένεται να σπάσει κάθε ρεκόρ σε δημοπρασία που θα πραγματοποιηθεί στην Ελβετία, σύμφωνα με ανακοίνωση του οίκου δημοπρασιών Numismatica Genevensis SA.

Το μοναδικό αυτό αντικείμενο, βάρους 339 γραμμαρίων, έχει τιμή εκκίνησης τα 2 εκατομμύρια ελβετικά φράγκα (περίπου 2,48 εκατομμύρια δολάρια). Ο διευθυντής του οίκου, Φρανκ Μπαλντάτσι, δήλωσε στο Ρόιτερς ότι «το κέρμα θα καταρρίψει σίγουρα το ρεκόρ του ακριβότερου ευρωπαϊκού κέρματος όλων των εποχών».

Το Centen ή 100 εσκούδος, πρώην ισπανικό νόμισμα, κατασκευάστηκε στη Σεγόβια, στην κεντρική Ισπανία, από χρυσό που μετέφεραν οι κατακτητές από τον «Νέο Κόσμο». Ήταν μια εντυπωσιακή επίδειξη βασιλικού πλούτου και ισχύος, με αξία που ισοδυναμούσε με τους μισθούς πολλών ετών, όπως εξηγεί ο ιδρυτής του οίκου δημοπρασιών, Αλέν Μπαρόν.

Χαμένο για αιώνες, το κέρμα εμφανίστηκε ξανά γύρω στο 1950 στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου αγοράστηκε από συλλέκτη της Νέας Υόρκης. Δέκα χρόνια αργότερα πέρασε στα χέρια Ισπανού αγοραστή και στη συνέχεια πωλήθηκε σε άλλη δημοπρασία, με τον τωρινό ιδιοκτήτη να παραμένει άγνωστος.

«Ήταν πραγματικά ένα βασιλικό δώρο, ένα δώρο για άλλους βασιλιάδες ή βασίλισσες», ανέφερε ο Μπαρόν, προσθέτοντας ότι «ο επόμενος ιδιοκτήτης του θα έχει τη δυνατότητα να είναι, με κάποιο τρόπο, ίσος με έναν βασιλιά».

Ο οίκος δημοπρασιών σημειώνει ότι υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από αγοραστές στις ΗΠΑ, την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, καθώς και από ιδρύματα που αναζητούν ένα «περιουσιακό στοχείο-τρόπαιο».

Το σημερινό ρεκόρ για ευρωπαϊκό νόμισμα κατέχει ένα κέρμα των 100 δουκάτων που ανήκε κάποτε στον Φερδινάνδο Γ΄, το οποίο πωλήθηκε έναντι 1,95 εκατομμυρίων ελβετικών φράγκων (περίπου 2,42 εκατομμύρια δολάρια).