Σε ένα παιχνίδι με έντονο ρυθμό και πολλές φάσεις, ο ΟΦΗ κατάφερε να πάρει σημαντική νίκη στην έδρα της ΑΕΛ Novibet, ανοίγοντας το σκορ μόλις στο 9ο λεπτό με τον Θεοδοσουλάκη, έπειτα από εξαιρετική κάθετη πάσα του Σαλσέδο. Το γκολ, αρχικά ακυρωθέν ως οφσάιντ, επικυρώθηκε τελικά με τη χρήση του ημιαυτόματου συστήματος. Τέσσερα λεπτά αργότερα, ο Γκαράτε ισοφάρισε για τους γηπεδούχους με εντυπωσιακό σουτ στο «γάμα» της εστίας, εκμεταλλευόμενος μια άψογη αντεπίθεση.

Η απάντηση ήρθε άμεσα για τον ΟΦΗ, όταν στο 15ο λεπτό ο Καραχάλιος διαμόρφωσε το 1-2 μετά από εκτέλεση φάουλ του Γκονζάλες και προβολή στη μικρή περιοχή. Στη συνέχεια, οι φιλοξενούμενοι έλεγξαν τον ρυθμό του αγώνα, περιορίζοντας τις ευκαιρίες της ΑΕΛ, χωρίς όμως να λείπουν τα στιγμιότυπα έντασης. Στο δεύτερο ημίχρονο, η ΑΕΛ πίεσε, αλλά ο γκολκίπερ του ΟΦΗ Λίλο πραγματοποίησε εξαιρετικές αποκρούσεις σε τετ α τετ και σουτ εκτός περιοχής, κρατώντας το προβάδισμα.

Με αυτή τη νίκη, ο ΟΦΗ καταφέρνει να πάρει το σημαντικό «εξάποντο» και να βελτιώσει τη βαθμολογική του θέση, ενώ η ΑΕΛ Novibet παραμένει σε δύσκολη θέση, συνεχίζοντας τα αρνητικά αποτελέσματα.