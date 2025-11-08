Ο Παναιτωλικός μπήκε δυνατά και πήρε τον πλήρη έλεγχο από τα πρώτα λεπτά. Η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου κυκλοφόρησε καλύτερα την μπάλα, πίεσε και έφτασε πρώτη στις τελικές.

Στο 4’, ο Ενκολόλο απείλησε με κεφαλιά μετά από σέντρα του Μίχαλακ, αλλά ο Μελίσσας κράτησε. Ο Αγκίρε βγήκε τετ α τετ στο 17’, όμως ο γκολκίπερ της ΑΕΛ είπε ξανά «όχι». Στο 18’, ο Σιέλης πήρε την κεφαλιά μετά από κόρνερ, αλλά ο Ενκολόλο δεν μπόρεσε να τελειώσει.

Στο 30’, ο Μίχαλακ γέμισε, η μπάλα χτύπησε στο χέρι του Παπαγεωργίου και ο διαιτητής έδωσε πέναλτι. Ο Ενκολόλο ευστόχησε, παρά την σωστή αντίδραση του Μελίσσα, και έκανε το 1-0.

Το 1-0 του Παναιτωλικού με το εύστοχο πέναλτι του Ενκολόλο

Η ΑΕΛ προσπάθησε να αντιδράσει στο δεύτερο μέρος, αλλά ο Παναιτωλικός παρέμεινε ανώτερος. Στο 53’, ο Αγκίρε βρήκε τον Ενκολόλο, που σούταρε δυνατά αλλά αστόχησε.

Το 2-0 έγινε στο 67’. Ο Αγκίρε έκλεψε την μπάλα, ο Ματσάν έδωσε στον Μαυρία και εκείνος εκτέλεσε ψύχραιμα.

Ο Μαυρίας διπλασίασε τα τέρματα των γηπεδούχων

Ο Άλεξιτς μπήκε στο ματς στο 72’ και κέρδισε πέναλτι σχεδόν στην πρώτη του επαφή. Στο 74’, ο Ματσάν τον έβγαλε τετ α τετ, ο Μπαγκαλιάνης τον ανέτρεψε και ο Σέρβος έκανε το 3-0 από την άσπρη βούλα.

Ο Άλεξιτς σφράγισε την άνετη επικράτηση της ομάδας του Αγρινίου

Ο Παναιτωλικός έφτασε δίκαια στη νίκη, δείχνοντας σοβαρότητα, ένταση και καθαρό πλάνο σε όλο το ματς.