Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου καθάρισε το ματς ουσιαστικά από το πρώτο εικοσάλεπτο, δείχνοντας συνέπεια, ποιότητα και βάθος, παρά τις αλλαγές στο αρχικό σχήμα.

Ο Δικέφαλος μπήκε με ορμή στο παιχνίδι και μόλις στο πρώτο λεπτό απείλησε με τον Ντεσπόντοφ, μετά από εξαιρετική ενέργεια του Μπάμπα από αριστερά, με τον Αναγνωστόπουλο να πραγματοποιεί σωτήρια επέμβαση.

Στο 6’, ο Λούκα Ιβάνουσετς με ένα απίθανο σουτ εκτός περιοχής άνοιξε το σκορ (1-0), βάζοντας πρόωρα φωτιά στο παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ συνέχισε με αμείωτη ένταση, και στο 14’ μετά από υποδειγματική ανάπτυξη, ο Κένι έκανε το γύρισμα και ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έγραψε το 2-0.

Στο 19’ ο Ντεσπόντοφ κέρδισε πέναλτι και το εκτέλεσε άψογα για το 3-0, ενώ λίγο αργότερα ο ίδιος πρόσφερε έτοιμο γκολ στον Ανέστη Μύθου, ο οποίος σκόραρε για πρώτη φορά με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, γράφοντας το 4-0 και υπογράφοντας ένα εντυπωσιακό πρώτο ημίχρονο με τέσσερις διαφορετικούς σκόρερ.

Στο δεύτερο μέρος, ο ρυθμός του παιχνιδιού έπεσε, με τον ΠΑΟΚ να ελέγχει απόλυτα το ματς και να δοκιμάζει νέους συνδυασμούς. Ο Τσιφτσής χρειάστηκε να επέμβει στο 55’, μπλοκάροντας το μακρινό σουτ του Στάικου, ενώ λίγο αργότερα ο Δικέφαλος έχασε μεγάλη ευκαιρία στην αντεπίθεση με τον Κωνσταντέλια, που νικήθηκε από τον Αναγνωστόπουλο μετά από ωραίο γύρισμα του Ντεσπόντοφ.

Στο 70’ οι “ασπρόμαυροι” άγγιξαν ξανά το γκολ, όταν ο Μπάμπα βρέθηκε στην περιοχή μετά από εκτέλεση κόρνερ του Ντεσπόντοφ, αλλά το τελείωμά του πέρασε ελάχιστα άουτ.

Η ΑΕΛ μείωσε το σκορ στο 77’, με τον Τούπτα να πετυχαίνει ένα πανέμορφο γκολ απευθείας από εκτέλεση κόρνερ, νικώντας τον Τσιφτσή για το τελικό 4-1. Το τέρμα του Σλοβάκου μείωσε απλώς τη διαφορά, χωρίς να αλλάξει τη συνολική εικόνα ενός αγώνα που είχε ξεκάθαρο κυρίαρχο.

Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με απόλυτο έλεγχο, διαχειριζόμενος άψογα το σκορ και κρατώντας δυνάμεις ενόψει της συνέχειας. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου είδε παίκτες όπως οι Μύθου, Μπιάνκο και Βολιάκος να ανταποκρίνονται με ωριμότητα, ενώ ο Ντεσπόντοφ υπέγραψε ακόμα μία πολυδιάστατη εμφάνιση με γκολ και ασίστ.

Μετά την άνετη νίκη – πρόκριση στο Κύπελλο, ο ΠΑΟΚ στρέφει πλέον την προσοχή του στο απαιτητικό πρόγραμμα που ακολουθεί: την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Πανσερραϊκό την Κυριακή, το ευρωπαϊκό ματς με τη Γιουνγκ Μπόις στην Τούμπα και το ντέρμπι κορυφής με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, λίγο πριν από τη διακοπή του πρωταθλήματος.

ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Κένι, Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Μπάμπα (70′ Τέιλορ), Μεϊτέ (60′ Θυμιάνης), Μπιάνκο, Ντεσπόντοφ (60′ Μπέρδος), Κωνσταντέλιας (60′ Τάισον), Ιβανούβετς, Μύθου (70′ Τσάλοφ).

ΑΕΛ: Αναγνωστόπουλος, Αποστολάκης, Παντελάκης, Μπαγκαλιάνης (66′ Φερίγκρα), Κοβάσεβιτς, Στάικος, Αντράντα (75′ Σουρλής), Δημηνίκος (55′ Βαρσάμης), Σαγκάλ (74′ Γιούσης), Τούπτα, Γκαράτε (55′ Τσάκλα).