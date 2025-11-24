Με το νέο έτος θα επιστρέψει ο Μιγκέλ Αλφαρέλα στην αγωνιστική δράση για τον Άρη.

Οι εξετάσεις του Γάλλου επιθετικού έδειξαν κάκωση στο μεγάλο δάχτυλο του δεξιού ποδιού του. Αυτό σημαίνει ότι θα μείνει εκτός δράσης για σχεδόν δύο μήνες, με τη θεραπεία του να χωρίζεται σε δύο στάδια και σε πρώτη φάση θα του τοποθετηθεί νάρθηκας.

Ο Αλφαρέλα αναμένεται να επανέλθει μετά τα μέσα Ιανουαρίου, τη στιγμή μάλιστα που εκτός για σχεδόν ακόμη έναν μήνα αναμένεται να είναι και ο Τίνο Καντεβέρε. Μία συγκυρία που αφήνει ως μοναδική επιλογή στην κορυφή της επίθεσης τον Λορέν Μορόν.