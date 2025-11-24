Κρίσιμη αλλά σταθερή παραμένει η κατάσταση του ζευγαριού που δηλητηριάστηκε από άγρια μανιτάρια στην Πέλλα, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες από ιατρικές πηγές.

Για τη διάσωσή τους κινητοποιήθηκε ακόμη και στρατιωτικό αεροσκάφος C-130, το οποίο μετέφερε τον 65χρονο και τη 55χρονη σε νοσοκομεία της Ιταλίας. Οι γιατροί διαπίστωσαν οξεία ηπατική ανεπάρκεια και έκριναν αναγκαία την επείγουσα μεταμόσχευση.

Ο γιος του ζευγαριού, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τους γιατρούς και όσους στηρίζουν την οικογένεια. Όπως ανέφερε, «Αυτές τις ημέρες έχω λάβει άπειρα μηνύματα και τηλεφωνήματα σχετικά με την υγεία των γονιών μου. Σας ευχαριστώ από την καρδιά μου… Η κατάστασή τους είναι κρίσιμη αλλά σταθερή. Βρίσκονται στα χέρια εξειδικευμένων και έμπειρων ιατρών στην Ιταλία».

Μιλώντας αποκλειστικά στο Live News, περιέγραψε πώς συνέβη το περιστατικό. «Δεν ήταν από γιορτή, ήταν από το βουνό. Άγρια μανιτάρια. Ο πατέρας μου τα μάζεψε… Είχαν συμπτώματα με εμετούς, ναυτίες, αλλά μετά από κάποιες ώρες. Σταθερή η κατάστασή τους, επικοινώνησα μαζί τους, τους είδα», είπε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με στοιχεία του ΕΦΕΤ, κάθε χρόνο στην Ελλάδα καταγράφονται περίπου 80 έως 140 περιστατικά δηλητηριάσεων από κατανάλωση άγριων μανιταριών, γεγονός που αναδεικνύει την ανάγκη για ιδιαίτερη προσοχή στη συλλογή και κατανάλωσή τους.