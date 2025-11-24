Την Τρίτη 25 Νοεμβρίου, ξεκινά νέος κύκλος βροχοπτώσεων στη χώρα, με επίκεντρο και πάλι τα δυτικά και βορειοδυτικά. Από τις πρώτες ώρες της ημέρας αναμένονται αυξημένες νεφώσεις, βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο και την Ήπειρο, οι οποίες γρήγορα θα επεκταθούν και στη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά, συνοδευόμενα από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και μεγάλα ύψη βροχής, κυρίως στο βόρειο Ιόνιο και ιδιαίτερα σε Κέρκυρα, Διαπόντια νησιά και Παξούς και στην Ήπειρο, και ιδιαίτερα στις παραθαλάσσιες περιοχές της.

Εναλλαγές με ηλιοφάνεια, νεφώσεις και τοπικές βροχές στην υπόλοιπη χώρα

Στην υπόλοιπη χώρα αρχικά θα επικρατήσουν διαστήματα ηλιοφάνειας, με νεφώσεις που σταδιακά θα αυξηθούν από το μεσημέρι και μετά. Τοπικές βροχές αναμένονται στην κεντρική και νότια Πελοπόννησο, ενώ από αργά το απόγευμα φαινόμενα θα εκδηλωθούν στις Κυκλάδες και τη δυτική Κρήτη. Προς το βράδυ βροχές θα εκδηλωθούν και στην ανατολική νησιωτική χώρα και κατά τη διάρκεια της νύχτας στη δυτική Μακεδονία και τη Θράκη.

Αφρικανική σκόνη – περιορισμένες συγκεντρώσεις

Οι μετεωρολογικές συνθήκες θα ευνοήσουν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, ωστόσο οι συγκεντρώσεις θα παραμείνουν σχετικά χαμηλές, κυρίως στα δυτικά τμήματα της χώρας.

Ενισχυμένοι νότιοι άνεμοι

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, με εντάσεις αρχικά 3 με 5 μποφόρ. Σταδιακά θα ενισχυθούν στα 6 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα φτάσουν έως 7 μποφόρ. Στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα διατηρηθούν δυτικοί-βορειοδυτικοί άνεμοι στα 4 με 5 μποφόρ.

Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο, φτάνοντας στα βόρεια τους 15 με 17°C και τοπικά 18°C, ενώ στα βορειοδυτικά δεν θα ξεπεράσει τους 13 με 14°C. Στις υπόλοιπες ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές οι μέγιστες τιμές θα κυμανθούν μεταξύ 18 και 20°C, ενώ στη νότια νησιωτική χώρα η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 21 με 22°C.

Καιρός στην Αττική

Στην Αττική αρχικά θα επικρατεί ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι και μετά θα πυκνώσουν. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 19°C, τοπικά έως τους 20°C. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι-νοτιοδυτικοί στα 3 με 5 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά από το απόγευμα θα ενισχυθούν πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ.

Καιρός στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι θα αυξηθούν. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 16°C, τοπικά έως τους 17°C, ενώ οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί, ασθενείς, στα 2 με 4 μποφόρ.

Η τάση της υπόλοιπης εβδομάδας

Η εβδομάδα θα χαρακτηριστεί από αρκετές βροχοπτώσεις στη χώρα, οι οποίες θα δώσουν μεγάλα ύψη βροχής σε δυτικά, βόρεια και Αιγαίο. Θα επικρατήσουν συνεχόμενες ημέρες με βροχές μέχρι και το τέλος της εβδομάδας, όχι πάντα έντονες σε όλες τις περιοχές, αλλά συχνά μεγάλης διάρκειας, με τοπικά πολύ έντονα επεισόδια. Την Τετάρτη οι βροχές θα επηρεάσουν περισσότερο δυτικά, βόρεια και ανατολικό Αιγαίο (καιρός τύπου Π). Από την Πέμπτη και μετά, τα φαινόμενα θα είναι πιο γενικευμένα και θα επηρεάσουν το σύνολο της χώρας, με κατά τόπους έντονες βροχές και καταιγίδες.

Οι περιοχές της δυτικής και βορειοδυτικής χώρας που έχουν ήδη πληγεί την προηγούμενη εβδομάδα με πολύ μεγάλα ύψη βροχής, θα βρεθούν και πάλι στο επίκεντρο, καθώς αναμένονται συνεχόμενες, επίμονες και έντονες βροχοπτώσεις, γεγονός που μπορεί να επιφέρει περισσότερα προβλήματα — κάτι που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή για όλους όσους μένουν ή μετακινούνται προς αυτές τις περιοχές.