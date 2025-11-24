Το ολοκαίνουργιο Mazda 6e ήρθε στην Ελλάδα, ένα νέο ηλεκτρικό μοντέλο με πολυτελή αέρα!

Το νέο μοντέλο είναι μεγαλύτερο από τον προκάτοχο του, με μήκος 4,92 μ. και ευρύχωρο εσωτερικό με στάνταρ πανοραμική οροφή, ποιοτικές επενδύσεις και αποσκευές 466 λίτρων, συν 70 λίτρα στο frunk.

Είχαμε την ευκαιρία να το οδηγήσουμε στην Ελλάδα σε διαδρομές που του έδωσαν την δυνατότητα να ξετυλίξει τις ηλεκτροκίνητες χάρες του. Ειδικότερα, το νέο μοντέλο «κάθεται» με δυναμικό τρόπο στον ανοιχτό δρόμο, έχοντας υποδειγματική συμπεριφορά σε κάθε απαίτηση του οδηγού.

Ο σχεδιασμός του cockpit με επίκεντρο τον οδηγό και η προηγμένη διεπαφή ανθρώπου-μηχανής (HMI) του αυτοκινήτου βοηθούν τον οδηγό να παραμένει απόλυτα συγκεντρωμένος στα καθήκοντά του. Το ολοκαίνουργιο Mazda 6e συνδυάζει την ιαπωνική φιλοσοφία, τον προσεγμένο σχεδιασμό και την προηγμένη τεχνολογία για να προσφέρει μια εμπειρία ηλεκτρικής οδήγησης που είναι εκλεπτυσμένη, άνετη και απόλυτα ασφαλής.

Το Mazda 6e με τη μικρή μπαταρία εξοπλίζεται με ένα ηλεκτρικό μοτέρ, που προσφέρει 258 άλογα, 320 Nm ροπής και κάνει το 0-100 χλμ./ώρα σε 7,6 δευτερόλεπτα. Στην έκδοση Long Range η ισχύς μειώνεται στους 245 ίππους, ενώ το σπριντ 0-100 χλμ./ώρα γίνεται σε 7,8 δευτερόλεπτα. Τόσο το Mazda 6e, όσο και το Mazda 6e Long Range έχουν τελική ταχύτητα στα 175 χλμ./ώρα.

Από τις δύο επιλογές μπαταρίας, η μικρότερη (LFP – λιθίου) των 68,8 kWh θα παρέχει στο μοντέλο αυτονομία 479 χιλιομέτρων. Μπορεί να φορτίσει με 200 kW και να φτάσει από 10-80 τοις εκατό σε 22 λεπτά ή να προσθέσει περίπου 233 χιλιόμετρα σε 15 λεπτά φόρτισης. Η δεύτερη (NCM – Νικελίου) και μεγαλύτερη επιλογή (Long Range) είναι μία μπαταρία 80 kWh. Προσφέρει αυτονομία 552 χιλιομέτρων και χρειάζεται 45 λεπτά για να φορτιστεί από 10-80%.

Στο εσωτερικό του την παράσταση κλέβει το πολυλειτουργικό τιμόνι ενώ υπάρχει ένας ψηφιακός πίνακας οργάνων, ο οποίος έχει διαγώνιο 10,2 ιντσών. Φυσικά, το ενδιαφέρον κεντρίζει η οθόνη αφής στο κέντρο του ταμπλό, που φιλοξενεί το σύστημα ψυχαγωγίας και ενημέρωσης του οδηγού, που είναι 14 ίντσες.

Το ολοκαίνουργιο Mazda 6e πέτυχε τη μέγιστη βαθμολογία πέντε αστέρων από το Euro NCAP στην πλέον πρόσφατη σειρά δοκιμών του Οργανισμού. Στις δύο κατηγορίες προστασίας ενηλίκων και παιδιών, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της Mazda σημείωσε εξαιρετική βαθμολογία 93%.

Οι τιμές του ανακοινώθηκαν στην πρώτη πανελλαδική παρουσίαση. Η εισαγωγική πολιτική περιλαμβάνει Welcome Bonus –3.000 € (παραγγελίες έως 31/12/2025). Επιπλέον, για δικαιούχους του «Κινούμαι Ηλεκτρικά» προβλέπεται επιπλέον –3.000 €.

Τιμές τιμοκαταλόγου & ενδεικτικές τελικές:

Mazda 6e Takumi 258 PS — 43.490 €

με Welcome Bonus: 40.490 € • με Welcome Bonus + ΚΗ3: 37.490 €

Mazda 6e Takumi Plus 258 PS — 45.440 €

με Welcome Bonus: 42.440 € • με Welcome Bonus + ΚΗ3: 39.440 €

Mazda 6e Takumi 245 PS Long Range — 45.090 €

με Welcome Bonus: 42.090 € • με Welcome Bonus + ΚΗ3: 39.090 €

Mazda 6e Takumi Plus 245 PS Long Range — 47.040 €