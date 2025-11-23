Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς εξέφρασε σήμερα τις «επιφυλάξεις» του σχετικά με τις πιθανότητες επίτευξης συμφωνίας για το σχέδιο των 28 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία, έως την Πέμπτη, ημερομηνία που έχει θέσει ως προθεσμία ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Σήμερα είναι Κυριακή. Το σχέδιο του προέδρου Τραμπ είναι να επιτευχθεί μια συμφωνία έως την Πέμπτη. Απέχουμε πολύ από αυτό. Αυτό δεν σημαίνει πως είναι απολύτως αδύνατο να συμβεί… Διατηρώ επιφυλάξεις σχετικά με το αν ένα τέτοιο αποτέλεσμα είναι πιθανό δεδομένων των υφιστάμενων διαφορών», δήλωσε ο Μερτς στο περιθώριο της Συνόδου της G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ της Νότιας Αφρικής.