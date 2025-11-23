Η Άρσεναλ εκμεταλλεύτηκε τις απώλειες βαθμών της Μάντσεστερ Σίτι και της Λίβερπουλ το Σάββατο και έκανε «πάρτι» κόντρα στην Τότεναμ στο ντέρμπι του Βορείου Λονδίνου, επικρατώντας με 4-1 και σφραγίζοντας μια εντυπωσιακή εμφάνιση. Απόλυτος πρωταγωνιστής ήταν ο Έζε, ο οποίος σημείωσε χατ τρικ, ενώ σκόραρε και ο Τροσάρ. Για τους φιλοξενούμενους, ο Ριτσάρλισον πέτυχε ένα εντυπωσιακό γκολ από το κέντρο, μειώνοντας προσωρινά σε 3-1.

Στο πρώτο ημίχρονο, η Άρσεναλ πήρε γρήγορα τον έλεγχο του αγώνα. Στο 36ο λεπτό ο Τροσάρ άνοιξε το σκορ με εξαιρετική ενέργεια, μετά από κάθετη πάσα του Μερίνο, και πέντε λεπτά αργότερα ο Έζε διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του με υποδειγματική κίνηση και εκτέλεση απέναντι στον Βικάριο, κάνοντας το 2-0. Η υπεροχή των «Κανονιέρηδων» ήταν εμφανής σε όλο το πρώτο ημίχρονο, με την Τότεναμ να δυσκολεύεται να δημιουργήσει επικίνδυνες φάσεις.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η Άρσεναλ συνέχισε από εκεί που σταμάτησε. Μόλις 36 δευτερόλεπτα μετά τη σέντρα, ο Έζε βρήκε ξανά δίχτυα με δυνατό σουτ, διαμορφώνοντας το 3-0. Η Τότεναμ αντέδρασε στο 55’, όταν ο Ριτσάρλισον με εκπληκτικό μακρινό σουτ από το κέντρο του γηπέδου μείωσε σε 3-1, δίνοντας προσωρινά ελπίδες για επιστροφή. Ωστόσο, η Άρσεναλ έβαλε τέλος στην υπόθεση νίκη με τον Έζε να ολοκληρώνει το χατ τρικ του και να διαμορφώνει το τελικό 4-1, χαρίζοντας μια εμφατική νίκη στους γηπεδούχους.