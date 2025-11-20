Μετά από 812 λεπτά και οκτώ συνεχόμενα παιχνίδια χωρίς να δεχτεί γκολ, η Άρσεναλ είδε την άμυνά της να παραβιάζεται στο Stadium of Light από τη Σάντερλαντ, που κατάφερε να σκοράρει δύο φορές. Παρά το ισόπαλο 2-2, η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα διατηρεί προβάδισμα τεσσάρων βαθμών στην κορυφή της Premier League, χάρη στην εξαιρετική της άμυνα.

Τα οκτώ διαδοχικά clean sheets ισοφάρισαν το ιστορικό ρεκόρ της ομάδας από το 1903, ενώ είναι επίσης ισοδύναμα με τις επιδόσεις της Πρέστον το 1889 και της Λίβερπουλ το 1920 για τις περισσότερες νίκες συνεχόμενα χωρίς να δεχτούν γκολ σε αγγλικό σύλλογο.

Στατιστικά παθητικού και ιστορικές συγκρίσεις

Μέχρι στιγμής φέτος, οι «Κανονιέρηδες» έχουν δεχτεί μόλις 5 γκολ σε 11 αγώνες, που τους φέρνει πολύ κοντά στο ρεκόρ της Τσέλσι του Ζοσέ Μουρίνιο (15 γκολ το 2004-05). Με μέσο όρο 0,45 γκολ ανά παιχνίδι, αν διατηρηθεί αυτός ο ρυθμός, η Άρσεναλ θα δεχτεί περίπου 17 γκολ σε όλη τη σεζόν.

Για σύγκριση:

Chelsea 2004-05: 15 γκολ

Arsenal 1998-99: 17 γκολ

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2007-08 και Λίβερπουλ 2018-19: 22 γκολ

Η τωρινή άμυνα των Άρσεναλ με Τίμπερ, Σαλίμπα, Γκαμπριέλ και Καλαφιόρι μπροστά από τον τερματοφύλακα Ράγια, θεωρείται πλέον από τις κορυφαίες στην εποχή της Premier League.

Ευρωπαϊκή υπεροχή

Η Άρσεναλ διαθέτει και την καλύτερη αμυντική επίδοση στις κορυφαίες πέντε ευρωπαϊκές λίγκες, με τα λιγότερα γκολ παθητικό, τις λιγότερες προσπάθειες προς την εστία και τα περισσότερα clean sheets. Συνολικά, οι αντίπαλοι έχουν μόλις 21 τελικές εντός στόχου φέτος, με μέσο όρο 1,9 ανά παιχνίδι, το χαμηλότερο από τότε που ξεκίνησαν τα αρχεία της Opta το 2003-04.

Οι τέσσερις συνεχόμενοι αγώνες χωρίς να δεχτεί γκολ είναι το καλύτερο σερί της Άρσεναλ από το 1987, επί εποχής Τζορτζ Γκράχαμ.

Προκλήσεις και ελπίδες

Η διατήρηση αυτού του επιπέδου είναι αμφίβολη, καθώς ο Γκαμπριέλ ενδέχεται να λείψει μέχρι τον Ιανουάριο λόγω τραυματισμού, ενώ ο Καλαφιόρι αντιμετωπίζει πρόβλημα που πρέπει να αξιολογηθεί. Παρά ταύτα, εάν η τετράδα της άμυνας και ο Ράγια παραμείνουν υγιείς, η Άρσεναλ έχει σοβαρές πιθανότητες να είναι μία από τις κορυφαίες άμυνες στην ιστορία της Premier League.

Ιστορικά κορυφαίες άμυνες Premier League

Τσέλσι 2004-05: 15 γκολ παθητικό

Άρσεναλ 1998-99: 17 γκολ παθητικό

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2007-08: 22 γκολ παθητικό

Λίβερπουλ 2018-19: 22 γκολ παθητικό

Mάντσεστερ Σίτι 2018-19: 23 γκολ παθητικό

Η τωρινή Άρσεναλ μπορεί να προστεθεί σε αυτόν τον κατάλογο αν συνεχίσει να συνδυάζει σταθερότητα και αποτελεσματικότητα.

Πηγή: BBC