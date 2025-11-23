Τα δύο μοντέλα που επωφελούνται από το νέο προωθητικό πρόγραμμα είναι τα αμιγώς ηλεκτρικά CUPRA Born και CUPRA Tavascan. Με αυτή την κίνηση, η μάρκα στοχεύει να κάνει την ηλεκτροκίνηση ακόμα πιο προσιτή, συνδυάζοντας τις σημαντικές εργοστασιακές εκπτώσεις με τα διαθέσιμα κρατικά κίνητρα. Οι εκπτώσεις των 3.000 έως 5.500 ευρώ δεν περιλαμβάνουν την επιδότηση του Κινούμαι Ηλεκτρικά 3. Αυτό σημαίνει ότι το τελικό όφελος για τον υποψήφιο αγοραστή κινείται από 6.000 μέχρι και 8.500 ευρώ, ανάλογα με το μοντέλο και την έκδοση.

Για το CUPRA Born η τιμή της έκδοσης 59 kWh με 231 ίππους (eBoost) ξεκινά από τα 35.990 ευρώ (32.990 ευρώ με την επιδότηση). Η αντίστοιχη έκδοση με τη μεγαλύτερη μπαταρία των 77 kWh και την ίδια ιπποδύναμη των 231 ίππων, κοστίζει 39.990 ευρώ (36.990 ευρώ με την επιδότηση).

Το CUPRA Tavascan προσφέρεται με έκπτωση που αγγίζει τα 5.500 ευρώ, με την τιμή για την έκδοση Endurance των 286 ίππων και την μπαταρία 79kWh να διαμορφώνεται πλέον στα 43.490 ευρώ.