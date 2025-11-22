Ο Ολυμπιακός επικράτησε 3-0 του Ατρόμητου στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Τα γκολ πέτυχαν ο Ελ Κααμπί στο 37′ και ο Ταρέμι στο 81′ και στο 90′.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκανε δηλώσεις στην κάμερα της COSMOTE TV.

Οι δηλώσεις του προπονητή του Ολυμπιακού:

«Λίγα πράγματα μου άρεσαν από το παιχνίδι μας. Δεν παίξαμε καλά, ο αντίπαλος στάθηκε πολύ καλά, αμύνθηκε καλά και δεν μας επέτρεψε να δημιουργήσουμε κίνδυνο. Μπορεί το αποτέλεσμα να είναι 3-0, όμως δεν νομίζω ότι το σκορ αντικατοπτρίζει την εικόνα του αγώνα».

Για το αν ο αγώνας με την Ρεάλ ήταν στο μυαλό της ομάδας:

«Δεν θα έπρεπε να είναι, γιατί με αυτόν τον τρόπο έχουν χαθεί πρωταθλήματα. Θα πρέπει το μυαλό μας να βρίσκεται εκεί που παίζουμε εκείνη τη στιγμή και να κερδίζουμε το παιχνίδι πριν σκεφτούμε το επόμενο».

Η πρώτη καλή ευκαιρία του αγώνα ήταν του αντιπάλου στο πρώτο ημίχρονο. Στη συνέχεια είχαν και καλύτερες ευκαιρίες. Εμείς δεν καταφέραμε να δημιουργήσουμε ιδιαίτερο κίνδυνο κι αν αυτός ο τρόπος που παίξαμε γινόταν απέναντι σε άλλη ομάδα, νομίζω ότι θα ήταν πολύ επικίνδυνο».