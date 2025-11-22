Νεκρός εντοπίστηκε νωρίς το πρωί ο 86χρονος άνδρας που αγνοούνταν από το απόγευμα της Παρασκευής σε ορεινή περιοχή στο Καλόκαστρο Σερρών.

Ο ηλικιωμένος βρέθηκε στις 08:30 το πρωί χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ βρίσκονταν σε εξέλιξη οι έρευνες της Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και εθελοντών διασωστών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άτυχος άνδρας είχε ξεκινήσει με το μηχανάκι του το πρωί της Παρασκευής από το σπίτι του, πιθανότατα για κυνήγι. Μέχρι αργά το μεσημέρι δεν είχε δώσει σημεία ζωής, γεγονός που ανησύχησε την οικογένειά του.

Η Αστυνομία ειδοποιήθηκε στις 16:00 το απόγευμα και άμεσα οργανώθηκε μεγάλη επιχείρηση αναζήτησης και εντοπισμού του.

Στις έρευνες συμμετείχαν, εκτός από την Ελληνική Αστυνομία και την Πυροσβεστική, εθελοντές διασώστες του ΟΦΚΑΘ, καθώς και μέλη του Κυνηγετικού Συλλόγου Σερρών και της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας Θράκης (ΚΟΜΑΘ).