Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα, Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025, τους Αγίους Φιλήμονα, Άρχιππο, Ονήσιμο και Απφία, τους Αγίους Αποστόλους από τον κύκλο του Αποστόλου Παύλου και πρόσωπα στενά συνδεδεμένα με την πρώτη χριστιανική κοινότητα των Κολοσσών.

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμώνται επίσης:

Οι Άγιοι Κικιλία, Βαλεριανός και Τιβούρτιος, Μάρτυρες

Ο Άγιος Κλήμης ο Θαυματουργός, Επίσκοπος Αχρίδας της Βουλγαρίας

Ο Όσιος Ιάκωβος Τσαλίκης ο Θεοφόρος, Καθηγούμενος της Ι.Μ. Οσίου Δαυΐδ του εν Ευβοία

Ο Άγιος Σισίνιος ο Ιερομάρτυρας

Ο Άγιος Φιλήμων υπήρξε επιφανές μέλος της χριστιανικής κοινότητας των Κολοσσών και παραλήπτης της γνωστής «Προς Φιλήμονα» Επιστολής του Αποστόλου Παύλου. Ο Άρχιππος, μαθητής και συνεργάτης του Παύλου, αναφέρεται ως σπουδαίος διάκονος της Εκκλησίας. Ο Ονήσιμος, πρώην δούλος που ασπάστηκε τον Χριστιανισμό, τιμάται ως παράδειγμα μεταστροφής και πνευματικής αναγέννησης. Η Απφία, ευλαβής χριστιανή, μαρτύρησε μαζί τους για την πίστη της.

Οι Άγιοι Κικιλία, Βαλεριανός και Τιβούρτιος μαρτύρησαν στη Ρώμη υπερασπιζόμενοι την αληθινή πίστη, αφήνοντας πίσω τους ένα ισχυρό παράδειγμα θάρρους.

Ο Άγιος Κλήμης Αχρίδας υπήρξε από τις σπουδαιότερες μορφές της Εκκλησίας στη Βαλκανική. Μαθητής των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου, ανέπτυξε σημαντικό ποιμαντικό και εκπαιδευτικό έργο.

Ο ιδιαίτερα αγαπητός σε όλη την Ελλάδα Όσιος Ιάκωβος Τσαλίκης, ο θαυματουργός γέροντας της Εύβοιας, έζησε με απόλυτη ταπείνωση, αγάπη και αδιάλειπτη προσευχή. Οι πιστοί τον τιμούν για τα πλήθος θαυμάτων και την παρηγοριά που προσέφερε όσο ζούσε αλλά και μετά την κοίμησή του.

Ο Άγιος Σισίνιος, ιερομάρτυρας της πρώιμης Εκκλησίας, μαρτύρησε υπερασπιζόμενος την Ορθόδοξη πίστη σε εποχές διωγμών.

Την ονομαστική τους εορτή έχουν: