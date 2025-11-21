Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συναντηθούν αύριο, Σάββατο, στο περιθώριο της συνόδου της G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ, προκειμένου να συζητήσουν τις εξελίξεις στην Ουκρανία, σύμφωνα με δήλωση της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

«Μιλήσαμε στον πρόεδρο Ζελένσκι. Συζητήσαμε την τρέχουσα κατάσταση και είμαστε σαφείς ότι δεν θα πρέπει να γίνει τίποτα για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία», αναφέρουν ο Κόστα και η φον ντερ Λάιεν σε ανάρτησή τους στην πλατφόρμα Χ.

Η πρόεδρος της Κομισιόν υπογράμμισε ότι «τίποτα δεν πρέπει να αποφασιστεί για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία», μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ουκρανό πρόεδρο.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε ότι «ενημέρωσε» την πρόεδρο της Επιτροπής και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο στοχεύει στον τερματισμό της σχεδόν τετραετούς ρωσικής εισβολής.

Όπως ανακοίνωσε η φον ντερ Λάιεν στην πλατφόρμα Χ, οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα συνεδριάσουν αύριο στο περιθώριο της G20 και στη συνέχεια στην Ανγκόλα, όπου θα πραγματοποιηθεί σύνοδος μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αφρικανικής Ένωσης.