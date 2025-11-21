Ο Σαντιό Μανέ, ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους Αφρικανούς επιθετικούς της τελευταίας δεκαετίας και πλέον παίκτης της Αλ Νασρ, μίλησε στην εκπομπή Rio Ferdinand Presents, αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες από μια μεταγραφή που δεν έγινε ποτέ. Πριν υπογράψει στη Λίβερπουλ το 2016 έναντι 41 εκατ. ευρώ από τη Σαουθάμπτον, ο Σενεγαλέζος είχε δεχθεί απευθείας κρούση από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και τον τότε προπονητή της, Λουίς Φαν Χάαλ.

Εκείνη την περίοδο, η Γιουνάιτεντ διέθετε ήδη «βαριά» ονόματα στην επίθεση — Ρούνεϊ, Ντι Μαρία, Ντεπάι και Φαν Πέρσι — γεγονός που έκανε τον Μανέ να αναρωτηθεί ποιος θα μπορούσε να είναι ο δικός του ρόλος στο σχήμα. Η συνομιλία με τον Φαν Χάαλ όχι μόνο δεν έλυσε τις απορίες του, αλλά τον άφησε με μεγαλύτερη αβεβαιότητα. Όπως αποκάλυψε, η απάντηση «θα παίξεις αν είσαι καλός» δεν ήταν αρκετή για έναν παίκτη που εκείνη την εποχή ένιωθε πως χρειαζόταν καθοδήγηση και χώρο για εξέλιξη.

Ο Μανέ ανέφερε ότι «δεν ήταν πεπεισμένος» από το πλάνο του Ολλανδού τεχνικού, με αποτέλεσμα η μεταγραφή να μην προχωρήσει ποτέ. Τελικά, τη θέση του στη Γιουνάιτεντ κάλυψε ο Άντονι Μαρσιάλ, ενώ και η Τότεναμ είχε δείξει ενδιαφέρον χωρίς να υπάρξει συμφωνία.

Από εκείνο το καλοκαίρι, ο Μανέ κατέληξε στη Λίβερπουλ, όπου έζησε τις πιο επιτυχημένες στιγμές της καριέρας του, κατακτώντας όλους τους μεγάλους τίτλους με τους «Reds». «Ήμουν νέος και δεν ήμουν έτοιμος τότε. Χρειαζόμουν λίγη ακόμη καθοδήγηση για να εξελιχθώ στον παίκτη που ήθελα να γίνω», κατέληξε.