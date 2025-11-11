Η Λίβερπουλ μετά από την κακή έως τώρα πορεία στη σεζόν 2025-26, φαίνεται πως δεν σκοπεύει να μείνει με τα χέρια σταυρωμένα, αφού η αμυντική της γραμμή χρειάζεται άμεσες ενισχύσεις. Η απουσία του νεαρού Τζιοβάνι Λεόνι, που τραυματίστηκε σοβαρά και θα μείνει εκτός για μεγάλο διάστημα, σε συνδυασμό με τις φήμες περί ενδεχόμενης αποχώρησης του Ιμπραχίμα Κονατέ το καλοκαίρι, έχουν σημάνει «συναγερμό» στο «Άνφιλντ».

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα ρεπορτάζ, οι «ρεντς» έχουν θέσει ως πρώτο στόχο τον Αλεσάντρο Μπαστόνι της Ίντερ, έναν από τους πιο περιζήτητους κεντρικούς αμυντικούς της Serie A. Ο Ιταλός άσος, με συμβόλαιο έως το 2028, θεωρείται η ιδανική λύση για την ομάδα του Άρνε Σλοτ, προσφέροντας ταυτόχρονα ποιότητα και σταθερότητα στο κέντρο της άμυνας.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η Λίβερπουλ είναι έτοιμη να καταθέσει πρόταση που φτάνει τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Η κίνηση αυτή δείχνει την αποφασιστικότητα του αγγλικού συλλόγου να επαναφέρει την ομάδα σε ανταγωνιστικό επίπεδο, τόσο στην Ευρώπη, όσο και στην Premier League. Παράλληλα, είναι ένας τρόπος να δείξει η διοίκηση στους φίλους των πρωταθλητών Αγγλλίας, πως η εικόνα της θα αλλάξει με τη βελτίωση της αμυντικής γραμμής, αλλά και με την ολική προσαρμογή των καλοκαιρινών μεταγραφών (Βιρτς, Ίσακ, Φρίμπονγκ κτλ.).

Οι φίλοι των «ρεντς» έχουν ήδη αρχίσει να μετρούν αντίστροφα για την πιθανή μεταγραφή του Αλεσάντρο Μπαστόνι, που μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες στη Λίβερπουλ και να βελτιώσει την εικόνα του συλλόγου στη δύσκολη σεζόν της Premier League!