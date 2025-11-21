Σε υψόμετρα όπου ο περισσότερος κόσμος δυσκολεύεται να αναπνεύσει, οι άνθρωποι του Θιβετιανού Οροπεδίου ζουν, εργάζονται και μεγαλώνουν οικογένειες εδώ και χιλιάδες χρόνια. Εκεί όπου η ατμόσφαιρα περιέχει ελάχιστο οξυγόνο και η ζωή μοιάζει δύσκολη, το ανθρώπινο σώμα έχει καταφέρει να προσαρμοστεί εντυπωσιακά.

Οι επιστήμονες επιβεβαιώνουν ότι η ανθρώπινη εξέλιξη συνεχίζεται. Οι κάτοικοι των μεγάλων υψομέτρων, όπως στο Νεπάλ και το Θιβέτ, έχουν αναπτύξει φυσιολογικά χαρακτηριστικά που τους βοηθούν να αξιοποιούν καλύτερα το οξυγόνο του αραιού αέρα. Μια πρόσφατη έρευνα αποκάλυψε συγκεκριμένες προσαρμογές που επιτρέπουν στο αίμα να μεταφέρει αποτελεσματικότερα το οξυγόνο στους ιστούς χωρίς να επιβαρύνει την καρδιά.

Νέα ευρήματα για την προσαρμογή στο υψόμετρο

Η μελέτη, στην οποία συμμετείχαν περισσότερες από 400 γυναίκες που έχουν ζήσει όλη τους τη ζωή πάνω από τα 3.500 μέτρα, έδειξε ότι εκείνες με τη μεγαλύτερη αναπαραγωγική επιτυχία είχαν μέτρια επίπεδα αιμοσφαιρίνης αλλά υψηλό κορεσμό οξυγόνου στο αίμα. Με απλά λόγια, ο οργανισμός τους είχε βρει τη σωστή ισορροπία ανάμεσα στην ποσότητα και την αποδοτικότητα της μεταφοράς οξυγόνου.

Οι γυναίκες αυτές παρουσίαζαν επίσης καλύτερη ροή αίματος προς τους πνεύμονες και ελαφρώς μεγαλύτερη αριστερή κοιλία στην καρδιά. Το γεγονός αυτό βοηθά στην αποτελεσματικότερη διοχέτευση οξυγονωμένου αίματος σε όλο το σώμα. Η φυσική επιλογή έχει επιτρέψει στις κοινότητες του Οροπεδίου να επιβιώσουν και να αναπτύσσονται σε συνθήκες που για τους περισσότερους ανθρώπους θα ήταν επικίνδυνες.

Ο ρόλος των κοινωνικών παραγόντων

Πέρα από τη βιολογία, οι ερευνητές επισημαίνουν ότι και οι κοινωνικοί παράγοντες επηρεάζουν τη γονιμότητα. Οι γυναίκες που παντρεύονται νωρίς ή έχουν μεγαλύτερη διάρκεια γάμου αποκτούν περισσότερα παιδιά. Ωστόσο, ακόμη και λαμβάνοντας υπόψη αυτούς τους παράγοντες, οι φυσιολογικές διαφορές φαίνεται να παίζουν καθοριστικό ρόλο.

Η εξέλιξη, όπως αποδεικνύεται, δεν ανήκει στο παρελθόν – συμβαίνει τώρα. Οι κάτοικοι των Ιμαλαΐων αποτελούν ζωντανό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο το ανθρώπινο είδος συνεχίζει να προσαρμόζεται, γράφοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της ανθρώπινης αντοχής και επιβίωσης.

Πηγή: ScienceAlert