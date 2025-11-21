Η κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα τις τελευταίες ώρες άφησε πίσω της σημαντικές ζημιές. Στο επίκεντρο των προβλημάτων βρέθηκε η βορειοδυτική Ελλάδα, με την Κέρκυρα να δέχεται ιδιαίτερα σφοδρό πλήγμα.

Στο βόρειο τμήμα του νησιού η δυνατή βροχή προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές, ενώ σε αρκετά σημεία η πρόσβαση είναι προσωρινά αδύνατη. Μάλιστα, χρειάστηκε να γίνει επιχείρηση απεγκλωβισμού για ένα ζευγάρι με το μωρό του. Μάλιστα, ζητούν να κηρυχθεί ο Δήμος της βόρειας Κέρκυρας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Στο χωριό Καρουσάδες, μία ολόκληρη πλαγιά υποχώρησε λόγω της μεγάλης ποσότητας νερού, προκαλώντας ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα και σε σπίτια, ευτυχώς ακατοίκητα. Οι δρόμοι έχουν καλυφθεί από λάσπη και έχουν μετατραπεί σε ποτάμια, καθιστώντας την περιοχή προσωρινά μη προσβάσιμη.

Προβλήματα έχουν καταγραφεί και στο Σιδάρι, όπου οι δρόμοι έχουν πλημμυρίσει και η κυκλοφορία γίνεται με μεγάλη δυσκολία. Στο νότιο τμήμα του νησιού κατολισθήσεις και πτώσεις δέντρων στον άξονα από τα Μοραΐτικα έως το Τσάκι Μπενιτσών έχουν οδηγήσει σε κλείσιμο τμημάτων του δρόμου.

Λόγω της κατάστασης, με απόφαση του δημάρχου Βόρειας Κέρκυρας αρκετές σχολικές μονάδες θα παραμείνουν σήμερα κλειστές. Μεταξύ αυτών:

Δημοτικό, Γυμνάσιο, Νηπιαγωγείο και Παιδικός Σταθμός Καρουσάδων

Σχολικό Κέντρο και Νηπιαγωγείο Βελονάδων

2ο Ειδικό Δημοτικό και Ειδικό Νηπιαγωγείο Βελονάδων

Γυμνάσιο Αμφιπαγιτών

Νηπιαγωγείο Περουλάδων

Δημοτικό και Νηπιαγωγείο Αυλιωτών

Αντίθετα, στην Κεντρική Κέρκυρα δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής αναφορές για σοβαρές ζημιές.

Σε ισχύ παραμένει απαγορευτικό για τα πλοία ανοιχτού τύπου, με τα δρομολόγια από και προς Ηγουμενίτσα να πραγματοποιούνται μόνο με κλειστού τύπου πλοία.

Η ένταση των πλημμυρικών φαινομένων αποτυπώνεται και σε εικόνες του Forecast Weather Greece, όπου φαίνεται ρέμα δίπλα σε κατοικημένη περιοχή να έχει φουσκώσει σημαντικά.