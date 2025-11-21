Καταρρακτώδεις βροχές πλήττουν την Φιλιππιάδα. Ο δρόμος από την Παλαιά προς τη Νέα έχει αποκλειστεί και το Δημοτικό στάδιο μετατράπηκε σε λίμνη από λάσπη. Στην περιοχή είναι σε εξέλιξη επιχείρηση της ΕΜΑΚ για τον απεγκλωβισμό κατοίκων.

Από τον μεγάλο όγκο νερού αποφασίστηκε να κλείσει η γέφυρα στην περιοχή «Τσίτος» για την ασφάλεια των πολιτών. Στον Ασπροπόταμο δρόμοι έχουν αποκοπεί από κατολισθήσεις και πολλές περιοχές δεν έχουν ρεύμα.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει δεχτεί δεκάδες κλήσεις, για αντλήσεις υδάτων, ενώ τα συνεργεία συνεχίζουν να επιχειρούν.

Σε κατάσταση συναγερμού ο δήμος Βορείων Τζουμέρκων με τον δήμαρχο να κάνει έκκληση στους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους. Οι σφοδρές καταιγίδες προκάλεσαν καταπτώσεις βράχων και παράσυρση φερτών υλικών στο οδικό δίκτυο.

Παράλληλα, επικίνδυνα ανέβηκε και η στάθμη του ποταμού Άραχθου.

Κατολισθήσεις στην Κέρκυρα

Στην Κέρκυρα σημειώθηκαν κατολισθήσεις με την περιοχή Καρουσάδες να θυμίζει βομβαρδισμένο τοπίο. Καταστροφές προκλήθηκαν σε μνήματα στο πρώτο νεκροταφείο του νησιού, καθώς κυπαρίσσια ξεριζώθηκαν και χρειάστηκε η πυροσβεστική να τα απομακρύνει.

Χαρακτηριστικό της κακοκαιρίας που έπληξε την Ήπειρο είναι ότι έπεσαν 350 χιλιοστά νερού.

Η εξέλιξη της κακοκαιρίας live

Το «112» ήχησε σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα, Θεσπρωτία και Μετέωρα.

Παράλληλα, κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, μετά από απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, ο Δήμος Ζαγορίου, ο Δήμος Φιλιατών και ο Δήμος Ζηρού, δήμοι που έχουν πληγεί από τα τελευταία έντονα καιρικά φαινόμενα.

Εκατοντάδες κλήσεις στην Πυροσβεστική

Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής από το πρωί σήμερα μέχρι τις 4.30 το απόγευμα το κέντρο επιχειρήσεων δέχθηκε 367 κλήσεις για αντλήσεις υδάτων, κοπές δέντρων και παροχές βοηθείας στις Περιφέρεις Ιονίων Νήσων και Ηπείρου.

Ειδικότερα:

• Στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, και συγκεκριμένα στη νήσο Κέρκυρα 180 κλήσεις, κυρίως για τις περιοχές Σιδάρι, Άγιος Στέφανος Αυλιωτών, Ρόδα και Κασσιόπη, ενώ μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 18 αντλήσεις υδάτων και επτά (7) κοπές δέντρων.

• Στην Περιφέρεια Ηπείρου, 187 κλήσεις, σε Ιωάννινα, Πρέβεζα, Φιλιππιάδα και Τζουμέρκα, ενώ μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 30 αντλήσεις υδάτων, 17 κοπές δέντρων και τρείς (3) παροχές βοηθείας.

Έκλεισε η εθνική οδός Κοζάνης – Λάρισας

Λόγω των επικίνδυν καιρικών φαινομένων από νωρίς το μεσημέρι έχει κλείσει η εθνική οδός Κοζάνης – Λάρισας από το 45ο χ/μ (Διασταύρωση Λιβαδερού) μέχρι το 51ο χ/μ (όρια με Δ.Α. Λάρισας).

Επίσης μετά από απόφαση των Διευθυντών των Διευθύνσεων Αστυνομίας Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας, εξαιτίας εκδήλωσης δυσμενών καιρικών φαινομένων, ανακοινώνεται ο υποχρεωτικός εφοδιασμός των αυτοκινήτων όλων των κατηγοριών με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα, εφόσον τα οχήματα αυτά δεν φέρουν ειδικά ελαστικά (χιονολάστιχα), για το σύνολο των οδικών δικτύων των Π.Ε. Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας.

Εικόνες καταστροφής

Οι εικόνες που καταγράφονται στη Θεσπρωτία, είναι αποκαλυπτικές. Οι κάμποι του Δήμου Φιλιατών έχουν μετατραπεί σε απέραντες λίμνες. Για βιβλική καταστροφή κάνουν λόγο οι κάτοικοι.

Περίπου 60 σκαπτικά μηχανήματα βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε ορεινά χωριά, σε εθνικό επαρχιακό οδικό δίκτυο και προσπαθούν οι χειριστές να καθαρίσουν το οδόστρωμα, έτσι ώστε να δοθεί ξανά στην κυκλοφορία το οδικό δίκτυο.

Δρόμοι έχουν κλείσει και οι παραγωγοί ζητούν άμεση στήριξη. Συνεργεία της περιφέρειας επιχειρούν σε πολλές περιοχές για να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της σφοδρής κακοκαιρίας.

Στην Φιλιππιάδα η βροχόπτωση συνεχίζεται με τις εικόνες να φανερώνουν το μέγεθος των καταστροφών. Δρόμοι «ποτάμια», πλημμυρισμένα χωράφια και φερτά υλικά τα οποία κάνουν ακόμα πιο δύσκολη την κατάσταση.

Κέρκυρα: Καταπλακώθηκε σπίτι στους Καρουσάδες

Καταρρεύσεις κτηρίων, αποκλεισμένοι οικισμοί, καταστροφές σε περιουσίες, κατεστραμμένο κεντρικό οδικό δίκτυο, διακοπή ηλεκτρισμού είναι το σκηνικό που επικρατεί κυρίως στο Βόρειο τμήμα της Κέρκυρας.

Ο δήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας, Γιώργος Μαχειμάρης είχε συγκαλέσει σύσκεψη στο Δημαρχείο με τον Περιφερειάρχη, Γιάννη Τρεπεκλή, όπου ουσιαστικά ζήτησε να κηρυχθεί σχεδόν όλος ο Δήμος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

«Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για να επουλώσουμε τις μεγάλες πληγές που άφησε η βιβλική καταστροφή. Ο κατακλυσμός του Νώε μέσα σε 35 λεπτά, Πάνω από 220 χιλιοστά, όγκοι μεγάλοι νερού. Σχεδόν τα μισά χωριά του δήμου βόρειας Κέρκυρας έχουμε μεγάλες καταστροφές σε σπίτια και αυτοκίνητα. Σήμερα κλείσαμε τα σχολεία. Θα τα κλείσουμε τη Δευτέρα, διότι παρά την προσπάθεια που γίνεται με τα μηχανήματα μας και τα μηχανήματα πολιτικής προστασίας και της Περιφέρειας και του Δήμου και της Πυροσβεστικής, δεν θα μπορέσουμε να επουλώσουμε τις πληγές και να δώσουμε μια φυσιολογική ζωή. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για να μπορέσουμε πραγματικά να θεραπεύσουμε τις μεγάλες πληγές που άφησε».

Αποκλεισμένο το χωριό Καρουσάδων, εξαιτίας των κατολισθήσεων. Ακόμα και το τοπικό Αστυνομικό Τμήμα, έχει αποκλειστεί από μεγάλες ποσότητες φερτών υλικών.

Προβλήματα απο την κακοκαιρία και στα ορεινά χωριά της Καλαμπάκας

Προβλήματα λόγω της κακοκαιρίας καταγράφονται και σε χωριά της ορεινής Καλαμπάκας και του Ασπροποτάμου.

Η ισχυρή βροχόπτωση που ξεκίνησε από το βράδυ της Πέμπτης και συνεχίζοταν μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής, έχει φουσκώσει ρέματα και χειμάρρους, όπως αποτυπώνουν και οι φωτογραφίες από το χωριό Καστανιά της Καλαμπάκας.

Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι, με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων, λόγω έντονων πλημμυρικών φαινομένων, διακόπτεται προσωρινά η κυκλοφορία των οχημάτων σε τμήματα του οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, στα εξής σημεία:

(α) Στην Ε.Ο. Καλαμπάκας – Καστανιάς, από το 20ο χλμ. (ύψος γέφυρας «ΤΣΙΤΟΣ») για όλα τα οχήματα,

(β) Στην Ε.Ο. Καλαμπάκας – Ασπροποτάμου, από τη διασταύρωσή της με την Επαρχιακή Οδό Καλλιρόης – Αγίας Παρασκευής (θέση Τρία Ποτάμια) έως την είσοδο της Τοπικής Κοινότητας Αγίας Παρασκευής (3,5 χλμ της Επαρχιακής Οδού Καλλιρόης – Αγίας Παρασκευής), για όλα τα οχήματα,

(γ) Στην Επ. Ο. Καλαμπάκας – Κρύας Βρύσης από το 2ο χλμ αυτής (διασταύρωση για Δ.Δ. Αμπελίων – ύψος γέφυρας «ΔΙΑΒΑΣ»), έως τη διασταύρωσή της με το 22ο χλμ. της Ε.Ο. Τρικάλων-Ιωαννίνων,

(δ) ΣτοΕπ. Οδικό δίκτυο της Τ.Κ Παλαιοχωρίου, από την διασταύρωσή του με το 28ο χλμ. της Επ. Ο.Καλαμπάκας- Χρυσομηλιάς έως την Τ.Κ. Παλαιοχωρίου,

(ε) Πεζογέφυρες «Αγίου Κωνσταντίνου», «Πελέκη» ή «Αγίου Στεφάνου» και «Κουτσομηλίων» πόλης Τρικάλων.