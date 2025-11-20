Καθώς ο Νοέμβριος προχωρά και η Ευρώπη φωτίζει δρόμους, πλατείες και ιστορικά κέντρα, οι χριστουγεννιάτικες αγορές επιστρέφουν για ακόμη μία χρονιά, προσφέροντας αρώματα από ζεστό κρασί, μουσικές, χειροποίητα στολίδια και γιορτινό κλίμα που δύσκολα συναντάς αλλού. Για τη σεζόν 2025–2026, οι περισσότερες μεγάλες αγορές έχουν ήδη ανακοινώσει επίσημες ημερομηνίες, ενώ αρκετές έχουν ήδη ανοίξει από τα μέσα Νοεμβρίου.

Γερμανία: Η καρδιά των παραδοσιακών Weihnachtsmärkte

Η Γερμανία φιλοξενεί μερικές από τις πιο ιστορικές αγορές της ηπείρου, όπου η παράδοση παραμένει αναλλοίωτη μέσα στον χρόνο.

Νυρεμβέργη — Christkindlesmarkt

Ίσως η πιο εμβληματική αγορά της χώρας. Ανοίγει στα τέλη Νοεμβρίου και γεμίζει την παλιά πόλη με ξύλινα σπιτάκια, τοπικές λιχουδιές και την παραδοσιακή τελετή του Christkind.

Δρέσδη — Striezelmarkt

Με ιστορία που ξεπερνά τα πεντακόσια χρόνια, η αγορά της Δρέσδης θεωρείται μία από τις αρχαιότερες στην Ευρώπη. Διάσημη για το χριστουγεννιάτικο Stollen, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της πόλης.

Κολωνία και Μόναχο

Οι μεγάλες πόλεις της Βαυαρίας και της Ρηνανίας φιλοξενούν πολλαπλές αγορές, η καθεμία με δικό της χαρακτήρα – άλλες πιο παραδοσιακές, άλλες πιο μοντέρνες. Οι ημερομηνίες κυμαίνονται από τα τέλη Νοεμβρίου έως την περίοδο των Χριστουγέννων.

Αυστρία: Μαγευτική ατμόσφαιρα στη Βιέννη και πέρα από αυτή

Βιέννη — Rathausplatz

Η αυστριακή πρωτεύουσα ανάβει τα φώτα της από νωρίς, μετατρέποντας την πλατεία του Δημαρχείου σε ένα θεαματικό σκηνικό. Εκτός από τη βασική αγορά, πολλές μικρότερες λειτουργούν σε κάστρα και πάρκα, με ορισμένες να παραμένουν ανοικτές έως τις 6 Ιανουαρίου.

Γαλλία: Το παραμύθι του Στρασβούργου

Από τις 22 Νοεμβρίου έως τις 21 Δεκεμβρίου 2025

Στρασβούργο — Marché de Noël

Το «κεφάλαιο των Χριστουγέννων» της Γαλλίας υποδέχεται εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο. Η ιστορική του αγορά είναι διάσπαρτη σε πολλά σημεία της πόλης, με έμφαση στο φωτισμό και στα τοπικά προϊόντα της Αλσατίας.

Παρίσι

Στο Παρίσι υπάρχουν πολλές χριστουγεννιάτικες αγορές, όπως η μεγάλη αγορά στην La Défense με πάνω από 300 σαλέ, η αγορά στο Trocadéro, η Marché de Noël Notre Dame, η χριστουγεννιάτικη αγορά στο Hotel de Ville και η αγορά στο Saint-Germain-des-Prés. Οι αγορές αυτές προσφέρουν μια μεγάλη ποικιλία από χειροτεχνήματα, γιορτινά διακοσμητικά, γαστρονομικές απολαύσεις, παγοδρόμια και πολλές άλλες δραστηριότητες για όλη την οικογένεια.

Κεντρική Ευρώπη: Πράγα, Βουδαπέστη και ο χριστουγεννιάτικος άξονας Ανατολής–Δύσης

Πράγα — Πλατεία Παλιάς Πόλης & Wenceslas

Η τσεχική πρωτεύουσα ζει κάθε χρόνο μια από τις πιο ατμοσφαιρικές περιόδους της. Με τις αγορές να μένουν ανοιχτές μέχρι τα Θεοφάνια, ο επισκέπτης έχει άφθονο χρόνο να απολαύσει τα ξυλόγλυπτα, τις μουσικές και τα εορταστικά σπιτάκια.

Βουδαπέστη — Vörösmarty & St. Stephen’s

Γνωστή για τον εντυπωσιακό φωτισμό της, η Βουδαπέστη ανοίγει τις αγορές της επίσης νωρίς. Στην πλατεία Vörösmarty θα συναντήσεις ποιοτικές χειροτεχνίες και γαστρονομικές γεύσεις, ενώ μπροστά στη Βασιλική του Αγίου Στεφάνου το σκηνικό γίνεται ακόμα πιο ρομαντικό με προβολές επάνω στην πρόσοψη του ναού.

Βόρεια Ευρώπη: Η μαγεία του χιονιού

Ταλίν — Town Hall Square

Η πρωτεύουσα της Εσθονίας φιλοξενεί μία από τις πιο γραφικές αγορές της ηπείρου. Στήνεται στην πανέμορφη μεσαιωνική πλατεία του Δημαρχείου και συνδυάζει φωτισμούς, παραστάσεις και συχνές χιονοπτώσεις που συμπληρώνουν το ονειρικό τοπίο.

Βαλκάνια: Το Ζάγκρεμπ που έχει εξελιχθεί σε “trend”

Ζάγκρεμπ — Advent in Zagreb

Τα τελευταία χρόνια η κροατική πρωτεύουσα έχει καθιερωθεί ως μία από τις καλύτερες χριστουγεννιάτικες εμπειρίες της Ευρώπης. Με δεκάδες παράλληλες εκδηλώσεις, συναυλίες και θεματικές γειτονιές, το Advent του Ζάγκρεμπ ξεχωρίζει για την ποικιλία και την προσιτότητά του.