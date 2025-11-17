Επιβεβαιώθηκε για ακόμη μια φορά ότι η αγαστή και παραγωγική συνεργασία δύο φορέων με κοινό στόχο, μπορεί να επιφέρει θετικό αποτέλεσμα προς όφελος του κοινωνικού και οικονομικού γίγνεσθαι του Νομού Θεσσαλονίκης.Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΕΘ) και Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ), απέδειξαν ότι το πνεύμα συνεργιών που διέπει τις Διοικήσεις τους, μπορεί πραγματικά να οδηγήσει σε πρωτοβουλίες και δράσεις, με άκρως θετικό πρόσημο και αυξανόμενη προστιθέμενη αξία για την Περιφερειακή μας Ενότητα, σε υψηλό επίπεδο.

Το μήνυμα «100 Χρόνια Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης – Αγόρασε Τοπικά και Ποιοτικά» που μεταδίδεται από τις 13 Νοεμβρίου, σε όλους τους στύλους με ψηφιακούς πίνακες του συστήματος τηλεματικής του ΟΑΣΘ, στο Νομό Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της επετείου συμπλήρωσης ενός αιώνα λειτουργίας για το ΕΕΘ, αποτελεί μήνυμα ιστορική μνήμης, ενώ ταυτόχρονα παρακινεί τους πολίτες να στηρίξουν τις τοπικές τους αγορές, ως βήμα ανάπτυξης της περιοχής τους.

Η συγκεκριμένη δράση δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί, χωρίς την πολύτιμη συνδρομή του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου του ΟΑΣΘ κ. Κώστα Ταγγίρη, ο οποίος ενεργώντας άμεσα, απέδειξε ότι το ενδιαφέρον του για την επιβίωση και ενίσχυση των τοπικών ελεύθερων επαγγελματιών, είναι υπαρκτό και μεγάλο.

Για αυτό το λόγο, ο Πρόεδρος κ. Κυριάκος Μερελής και η Διοίκηση του ΕΕΘ ευχαριστούν θερμά τον κ. Ταγγίρη για την ουσιαστική βοήθεια του, στην όσο δυνατόν μεγαλύτερη διάχυση του παραπάνω μηνύματος.

Η συνεργασία των δυο φορέων θα συνεχιστεί και θα αναβαθμιστεί, με στόχο το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για την επιχειρηματικότητα, τους πολίτες, το επιβατικό και καταναλωτικό κοινό της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.