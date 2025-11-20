Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ/ΙΑΕΑ) υιοθέτησε σήμερα ψήφισμα, που καλεί το Ιράν να συνεργαστεί «πλήρως και χωρίς καθυστέρηση» μαζί του για το πυρηνικό του πρόγραμμα, σύμφωνα με διπλωμάτες.

Το κείμενο, στο οποίο είχε πρόσβαση το Γαλλικό Πρακτορείο, υιοθετήθηκε με 19 ψήφους (3 κατά και 12 αποχές) και καλεί την Τεχεράνη να «παράσχει πληροφορίες και πρόσβαση» στις πυρηνικές της εγκαταστάσεις.

«Αντιπαραγωγικό ψήφισμα»

Το ψήφισμα, που υιοθετήθηκε σήμερα, θα έχει «αρνητικό αντίκτυπο» στη συνεργασία μεταξύ του Ιράν και του ΔΟΑΕ, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ιρανός πρέσβης Ρεζά Νατζάφι.

«Αυτό το ψήφισμα δεν θα προσθέσει τίποτα στη σημερινή κατάσταση, δεν θα είναι χρήσιμο και θα είναι αντιπαραγωγικό», δήλωσε ο Νατζάφι, προσθέτοντας ότι «σίγουρα, θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στη συνεργασία, που έχει ήδη ξεκινήσει μεταξύ του Ιράν και του οργανισμού».

Το κείμενο του ψηφίσματος παρουσιάστηκε χθες από τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία (την ομάδα Ε3) και τις ΗΠΑ στην έδρα του ΔΟΑΕ στη Βιέννη, κατά την έναρξη της τριμηνιαίας διάσκεψης του συμβουλίου των διοικητών του.

Οι εκπρόσωποι οκτώ χωρών, μεταξύ των οποίων του Ιράν, της Κίνας και της Ρωσίας, είχαν προειδοποιήσει κατά την υιοθέτησης οποιουδήποτε νέου ψηφίσματος, που «δημιουργεί τον κίνδυνο να υπονομευθεί η δυναμική συνεργασίας και το εποικοδομητικό πολιτικό κλίμα, που χαρακτήρισαν την πρόσφατη επικοινωνία μεταξύ του Ιράν και του Οργανισμού», κάνοντας λόγο για «προκλητική ενέργεια».

Ο επικεφαλής του ΔΟΑΕ Ραφαέλ Γκρόσι κάλεσε χθες εκ νέου το Ιράν να επιτρέψει τις επιθεωρήσεις στις εγκαταστάσεις, που δέχθηκαν επίθεση τον Ιούνιο από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ.

«Περιφρόνηση για την καλή πίστη του Ιράν»

Ο Ιρανός Yπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί κατήγγειλε σήμερα το υποστηριζόμενο από τη Δύση ψήφισμα, που υιοθετήθηκε από τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ/IAEA), λέγοντας ότι «διαταράσσει» τη συνεργασία, που υπάρχει μεταξύ του Ιράν και του Οργανισμού.

«Με αυτή την ενέργεια και την περιφρόνησή τους για τις επαφές και την καλή πίστη του Ιράν, οι χώρες αυτές αμαύρωσαν την αξιοπιστία και την ανεξαρτησία του ΔΟΑΕ και διαταράσσουν τη διαδικασία επαφών και συνεργασίας μεταξύ του Οργανισμού και του Ιράν», δήλωσε ο Αραγτσί, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου.