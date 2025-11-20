Πάλι στα πιτς μπαίνει ο Φακούντο Πελίστρι. Ο διεθνής Ουρουγουανός εξτρέμ υποβλήθηκε σε μαγνητική μετά από ενόχληση που αισθάνθηκε στον τετρακέφαλο, με τη διάγνωση να αναφέρει θλάση. Ο τραυματισμός του Πελίστρι έχει να κάνει με το άλλο πόδι που είχε πρόβλημα την προηγούμενη φορά και η απουσία του από τα προσεχή παιχνίδια είναι δεδομένη.

Μεγάλο μέρος του προγράμματος ακολούθησαν οι Ντέσερς, Καλάμπρια, Κώτσιρας, ενώ ατομικό έκανε ο Σάντσες και θεραπεία ο Κυριακόπουλος. Οι υπόλοιποι διεθνείς επέστρεψαν και το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση, συνεχίστηκε με άσκηση κυκλοφορίας μπάλας, ενώ έμφαση δόθηκε από τον Ράφα Μπενίτεθ στο κομμάτι της τακτικής.