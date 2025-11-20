Ο ΠΑΟΚ πανηγύρισε μια συναρπαστική νίκη με 88-87 απέναντι στην Μπράουνσβαϊγκ, χάρη σε δύο καθοριστικές βολές του Μουρ στο τελευταίο δευτερόλεπτο της αναμέτρησης για την έκτη αγωνιστική του FIBA Europe Cup, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης.

Η ήττα της γερμανικής ομάδας προκάλεσε έντονη αντίδραση από τον Ντένις Σρέντερ, ο οποίος εκτός από κορυφαίος point guard, είναι και ιδιοκτήτης της Μπράουνσβαϊγκ. Ο Σρέντερ κατηγόρησε τους διαιτητές μέσω social media, σημειώνοντας ότι σε μια φάση υπήρξε λανθασμένη απόφαση και δόθηκε λανθασμένα αμυντικό αντί για επιθετικό φάουλ σε παίκτη του ΠΑΟΚ.

Σε επόμενη ανάρτησή του, πρότεινε τη χρήση ενός συστήματος challenge για τις ομάδες και τις εθνικές, ώστε να μπορούν να ανατρέπουν διαιτητικά λάθη. Παράλληλα, τόνισε ότι η πρόσφατη αλλαγή ενός κανονικού φάουλ σε αντιαθλητικό δεν ήταν σωστή απόφαση.