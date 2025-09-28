Ο MVP του EuroBasket 2025 Ντένις Σρέντερ είχε απαντήσει υποτιμητικά όταν έμαθε, μετά τον τελικό κόντρα στην Τουρκία, για την ανάδειξη του Εργκίν Αταμάν ως καλύτερου προπονητή της διοργάνωσης. Συγκεκριμένα ο πρωταθλητής Ευρώπης με την εθνική Γερμανίας ανέφερε: «Αταμάν, φύγε από εδώ. Καλύτερος προπονητής;».

«Είναι καλός παίκτης, αλλά δεν μπορώ να σχολιάσω τα θέματα προσωπικότητάς του. Για μένα, η ηγεσία, η ανθρωπιά και η ταπεινή προσέγγιση είναι πιο σημαντικά από την καλή απόδοση. Ο Σρέντερ δεν χρειάζεται να μου ζητήσει συγγνώμη. Ο καθένας έχει τη δική του άποψη και δεν με νοιάζει.

Αλλά όταν υπογράφω έναν παίκτη, πρώτα κοιτάζω την προσωπικότητά του και τα όρια της αξιοπρέπειάς του. Οι προπονητές του ΝΒΑ πρέπει να σκεφτούν έναν παίκτη που αλλάζει ομάδα κάθε χρόνο. Αυτό ήδη δείχνει την κατάσταση του Σρέντερ», ήταν η απάντηση του Τούρκου τεχνικού στα σχόλια του NBAερ, στο «πλαίσιο» της Media Day του Παναθηναϊκού.

Ο γκαρντ των Σακραμέντο Κινγκς πέρασε άμεσα στην αντεπίθεση σχολιάζοντας ξανά τον προπονητή του Παναθηναϊκού.

«Είσαι τυχερός που δεν θα γίνεις ποτέ προπονητής μου. Δεν ήμουν εγώ που ξεκίνησε αυτόν τον καβγά… εσύ το ξεκίνησες, μιλούσες για εμάς. Αν λες ανοησίες, έπρεπε να τις είχες υποστηρίξει. Αλλά δεν το έκανες! Συγγνώμη, κόουτς!», ανέφερε αρχικά στο Instagram ο Σρέντερ.

Ο Γερμανός δεν σταμάτησε εκεί και προέβει σε δεύτερη ανάρτηση, που σχολίασε τις δηλώσεις του Ατμάν.

«Ακούγεσαι σαν να πονάς… αλλά δεν θα σου δώσω τίποτα άλλο παρά αγάπη. Θα είμαι απλώς ο εαυτός μου. Όσοι με ξέρουν ξέρουν ήδη πώς είμαι».

Η κόντρα τους φαίνεται να έχει λάβει ένα τέλος, τουλάχιστον μέχρι την επόμενη δήλωση. Το μόνο σίγουρο είναι ότι, όσο είναι προπονητής ο Αταμάν, δεν θα δούμε τον Σρέντερ να φοράει τη φανέλα του Παναθηναϊκού!