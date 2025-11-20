Από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. συνελήφθη 34χρονος ημεδαπός ο οποίος γρονθοκόπησε οδηγό ταξί και προκάλεσε ζημιές στο όχημα στην περιοχή του Πειραιά.

Αφορμή στάθηκε η άρνηση του οδηγού να τον μεταφέρει, καθώς το ταξί ήταν ήδη μισθωμένο από έτερο πελάτη μέσω εφαρμογής.

Eδικότερα, συνελήφθη, μεσημβρινές ώρες της 19-11-2025 στην περιοχή του Πειραιά από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., 34χρονος ημεδαπός και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Δημοτικού Θεάτρου για απείθεια, απειλή, εξύβριση, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, κλοπή και σωματική βλάβη.

Ο 34χρονος εισήλθε σε ταξί με οδηγό 51χρονο ημεδαπό και απαίτησε από αυτόν να τον μεταφέρει στον προορισμό του.

Όταν ο οδηγός αρνήθηκε τη μεταφορά του, καθώς το όχημα ήταν ήδη μισθωμένο από έτερο πελάτη μέσω εφαρμογής, ο δράστης τον απείλησε, τον εξύβρισε, προκάλεσε φθορές στο εσωτερικό του οχήματος, του αφαίρεσε χρηματικό ποσό και κορύφωσε την επιθετική του συμπεριφορά γρονθοκοπώντας τον.

Κληθέντες αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. άμεσα μετέβησαν στο σημείο, όπου εντόπισαν τον κατηγορούμενο, ο οποίος κατά την ακινητοποίησή του επέδειξε σε βάρος τους επιθετική συμπεριφορά.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.