Τραγική κατάληξη είχε η αναζήτηση του 26χρονου στην Κεφαλονιά, η οικογένεια του οποίου είχε δηλώσει την εξαφάνισή του από τα Κουρουκλάτα το μεσημέρι της Τετάρτης (19/11) και το βράδυ της ίδιας ημέρας βρέθηκε το αυτοκίνητό του στη θάλασσα στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου.

Λόγω των κακών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή, η ιδιαίτερα δύσκολη και φορτισμένη επιχείρηση ανάσυρσης του οχήματός του από τη θάλασσα ολοκληρώθηκε τις πρωινές ώρες της Πέμπτης (20/11). Δυστυχώς, μέσα σε αυτό βρέθηκε νεκρός ο 26χρονος αγνοούμενος. Στη συνέχεια, το όχημα μεταφέρθηκε στο λιμάνι του Αργοστολίου, όπου το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τη σορό του άτυχου 26χρονου, η οποία μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Κεφαλονιάς, όπου οι γιατροί και τυπικά διαπίστωσαν τον θάνατο του οδηγού του οχήματος από πνιγμό.

Η αγωνία είχε κορυφωθεί από χθες το βράδυ, όταν πυροσβέστες που πραγματοποίησαν κατάβαση σε δύσβατο σημείο, εντόπισαν στις 20:30 τμήμα οχήματος και στη συνέχεια διέκριναν τον αριθμό πινακίδας του αυτοκινήτου του 26χρονου. Ήταν το πρώτο ανησυχητικό σημάδι, ότι κάτι σοβαρό μπορεί να έχει συμβεί. Λίγο μετά τις 21:00 οι Αρχές εντόπισαν το όχημα στη θάλασσα. Άμεσα οργανώθηκε μεγάλη επιχείρηση από Πυροσβεστική, Αστυνομία και Λιμενικό.