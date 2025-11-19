Ο Τζόναθαν Μπαρνέτ, ένας από τους πιο ισχυρούς ανθρώπους στον χώρο των αθλητικών μάνατζερ και γνωστός για τη μακροχρόνια συνεργασία του με τον Γκάρεθ Μπέιλ, βρίσκεται στο επίκεντρο σοβαρής Aστυνομικής έρευνας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι Αρχές εξετάζουν καταγγελίες που τον συνδέουν με κακοποίηση και επαναλαμβανόμενη σεξουαλική βία εις βάρος γυναίκας που φέρεται να είχε εγκλωβιστεί σε κύκλο εκμετάλλευσης.

Ο 75χρονος μάνατζερ απορρίπτει πλήρως τους ισχυρισμούς. Σύμφωνα με δημοσιεύματα της Telegraph και της Marca, παραδέχεται μόνο οικονομική συναλλαγή με τη γυναίκα τον Σεπτέμβριο του 2021, την οποία –όπως λέει– έκανε για να αποφευχθεί η δημοσιοποίηση λεπτομερειών από «προσωπική σχέση που ήταν απολύτως συναινετική».

Στη δικαστική διαδικασία έχουν συμπεριληφθεί νέα έγγραφα από τη νομική του ομάδα, τα οποία παρουσιάζουν μια διαφορετική εκδοχή: ο Μπαρνέτ υποστηρίζει ότι η καταγγέλλουσα τον εκβίαζε ζητώντας χρηματικά ποσά για να μη μιλήσει δημόσια. Όπως αναφέρει ο ίδιος, αναγκάστηκε να της καταβάλει χρήματα για αρκετά χρόνια, με το συνολικό ποσό να ξεπερνά πλέον το ένα εκατομμύριο ευρώ.

Η γυναίκα από την άλλη πλευρά περιγράφει μια δραματική πραγματικότητα: υποστηρίζει ότι για έξι χρόνια στερήθηκε την ελευθερία της, υπέστη δεκάδες βιασμούς, σωματική κακοποίηση και ακραίες συνθήκες διαβίωσης, όπως έλλειψη φαγητού, νερού και βασικής υγιεινής.

Ο Μπαρνέτ, που το 2019 είχε αναδειχθεί από το Forbes ως κορυφαίος αθλητικός ατζέντης παγκοσμίως χάρη στις συμφωνίες άνω του 1,1 δισ. ευρώ που είχε πετύχει, βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με μια υπόθεση που έχει προκαλέσει σοκ στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Δηλώσεις Μπαρνέτ στο δικαστήριο

«Όταν η σχέση μου με την ενάγουσα έληξε, εκείνη απείλησε ότι θα τη δημοσιοποιήσει. Υπό την πίεση αυτών των απειλών, κατέβαλα χρήματα επί σειρά ετών, συνολικά πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Όλες οι πληρωμές έγιναν στο Ηνωμένο Βασίλειο.»