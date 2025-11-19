Με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» συνεχίστηκε την Τετάρτη η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για την κυριακάτικη (22/11) αναμέτρηση στις Σέρρες κόντρα στον Πανσερραϊκό.

Οι Πράσινοι ξεκίνησαν με πρόγραμμα ενδυνάμωσης στο γυμναστήριο και συνέχισαν στο γήπεδο με τακτική και παιχνίδι.

Στο πρόγραμμα ενσωματώθηκαν οι Σφιντέρσκι, Ίνγκασον, Μπρέγκου, Φικάι που ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις με την εθνική ομάδα, ενώ πρόγραμμα αποφόρτισης ακολούθησε ο Πελίστρι. Με άδεια απουσίασε ο Ντραγκόφσκι. Απόντες ήταν οι διεθνείς Σιώπης, Τσέριν, Λαφόν. Ατομικό πρόγραμμα έκαναν οι Κώτσιρας, Καλάμπρια, Ντέσερς, Σάντσες και ο Νίκας (λόγω στομαχικών διαταραχών). Θεραπεία για τον Κυριακόπουλο.

Πριν την έναρξη της προπόνησης παρουσιάστηκε στους ποδοσφαιριστές ο νέος τεχνικός διευθυντής του συλλόγου, Μιγκέλ Κορόνα.