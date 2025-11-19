Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου του υπουργείου Ανάπτυξης με τίτλο «Σύσταση και λειτουργία Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, ρυθμίσεις για την Επιτροπή Ανταγωνισμού και λοιπές διατάξεις».

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, «με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις επιδιώκεται η συνένωση των ελεγκτικών μηχανισμών που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της προστασίας των καταναλωτών, συμπεριλαμβανομένου του Συνηγόρου του Καταναλωτή». Στόχος είναι η δημιουργία ενός ενιαίου και λειτουργικά αυτόνομου διοικητικού σχήματος, που θα ενισχύσει την επιχειρησιακή ικανότητα των ελεγκτικών μηχανισμών.

Η νέα δομή επιδιώκει τη βέλτιστη αξιοποίηση των ανθρώπινων και υλικών πόρων, με έμφαση στη χρήση προηγμένων ψηφιακών εργαλείων και στην κεντρική οργάνωση των υπηρεσιών. Έτσι, αναμένεται να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα στους ελέγχους και η προστασία των καταναλωτών.

Με το νομοσχέδιο ορίζεται η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή ως αρμόδια για τον έλεγχο της αναγραφής της πορείας διαμόρφωσης της τελικής τιμής στα νωπά προϊόντα από τις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, καθώς και για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων.

Παράλληλα, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την Επιτροπή Ανταγωνισμού, όπως ο έλεγχος συγκεντρώσεων επιχειρήσεων, η χρηματοδότησή της, η επιβολή κυρώσεων και η αξιοποίηση νέων τεχνολογικών εργαλείων. Προβλέπεται επίσης η δυνατότητα απασχόλησης ασκούμενων, με στόχο τη διευκόλυνση του έργου της και την αναβάθμιση του θεσμικού της ρόλου.