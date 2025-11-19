Μία εξαιρετικά προκλητική και επικίνδυνη τοποθέτηση έκανε προς τα μέλη του κόμματός του ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, εκφωνώντας μία ομιλία διάρκειας 50 λεπτών με έντονη επεκτατική χροιά.
Ο Τούρκος πρόεδρος χρησιμοποίησε μία ρητορική πολέμου και διεκδίκησης, συνδέοντας την ανάγκη για ασφάλεια στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή με τους στόχους της Τουρκίας.
Ο Ερντογάν «σκέπασε» την πραγματική ουσία των λεγομένων του, μία ακραία και επικίνδυνη τοποθέτηση διαρκείας, θέτοντας ως υποχρέωση των Τούρκων σε όλο τον κόσμο να υπερασπιστούν και να πολεμήσουν για τη «μεγάλη Τουρκία» που οραματίζεται.
«Δείτε τα τραγούδια της Υεμένης, της Αλγερίας, των Σκοπίων, του Μοναστηριού, της Θεσσαλονίκης, της Μοσούλης και του Κιρκούκ. Μπορείτε να ορίσετε φυσικά σύνορα σε αυτόν τον ιερό λαό, αλλά δεν μπορείτε να ορίσετε σύνορα στη γεωγραφία της καρδιάς του, δεν μπορείτε να διαγράψετε τη γεωγραφία της καρδιάς, από τη μνήμη αυτού του ιερού λαού», είπε χαρακτηριστικά σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, σε μία αδιανόητη τοποθέτηση, την ώρα που ο ελληνισμός έχει αναπτυχθεί ιστορικά από τη σημερινή Ιταλία ως τη σημερινή Ινδία, χωρίς ποτέ να έχει υπάρξει στη σύγχρονη ιστορία της χώρας, Έλληνας πρωθυπουργός να ομιλεί με αυτόν τον επεκτατικό τρόπο.
Είπε επίσης: «Στεκόμαστε στο πλευρό των φίλων και των αδελφών μας σε όλο τον κόσμο, στον τουρκογενή κόσμο, στον ισλαμικό κόσμο, όπου υπάρχουν καταπιεσμένοι και θύματα, με όλα τα μέσα που διαθέτουμε. Αν δεν το κάνει κανείς αυτό, προδίδει την Ιστορία. Αν δεν το κάνει αυτό, αδικεί την κληρονομιά των προγόνων σας. Αν δεν το κάνουμε αυτό δεν θα μεγαλώσουμε την Τουρκία, δεν θα μπορέσουμε να φέρουμε τον “αιώνα της Τουρκίας”, δεν θα μπορέσουμε να αυξήσουμε το φαγητό στο τραπέζι». Εδώ ο Ερντογάν υπονοεί πως οι μελλοντικές γενιές πρέπει να παλέψουν για τον «αιώνα της Τουρκίας», συσχετίζοντας την επέκταση της χώρας του με το τέλος της φτώχειας.
«Η ασφάλεια της Συρίας, της Παλαιστίνης, του Σουδάν, του Αζερμπαϊτζάν, της Τουρκικής Δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου, του Ιράκ, του Ιράν και της Ουκρανίας είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ασφάλεια της Τουρκίας, όσοι έχουν περιορισμένο ορίζοντα δεν θα μπορέσουν ποτέ να κατανοήσουν αυτό το όραμα», τόνισε επίσης, χωρίς να παραδεχθεί πως στις περισσότερες εστίες αναστάτωσης στον πλανήτη, έχει εμπλοκή η Τουρκία με επιθετικό τρόπο.