H Leapmotor λανσάρει το ολοκαίνουργιο B10 που κάνει ντεμπούτο στην ελληνική αγορά στην κατηγορία των C-SUV. Το νέο Leapmotor B10 είναι διαθέσιμο σε τρεις εκδόσεις, με δύο μπαταρίες και δύο επίπεδα εξοπλισμού (Life και Design).

Συνυπολογίζοντας την τρέχουσα προωθητική ενέργεια (€4.000) και την κρατική επιδότηση (€3.000) για αγορά ηλεκτρικού οχήματος, η τιμή για την έκδοση Life με την μπαταρία Pro (56,2 kWh και αυτονομία 361 km) είναι €25.900 ενώ με την μπαταρία Pro Max (67,1 kWh, αυτονομία 434 km) €27.400. Το ακόμα πιο πλούσιο Design είναι μόλις €1.500 ακριβότερο.

Έχει μήκος 4,5 μέτρα, ιδιαίτερα μεγάλους χώρους και δυναμικό στην εμφάνιση του. Η τεχνολογική του παρακαταθήκε υποστηρίζονται μεταξύ πολλών άλλων από 17 συστήματα ADAS (υποβοήθησης του οδηγού), κάμερες περιμετρικής απεικόνισης 360ο και ιδιαίτερα στιβαρή δομή αμαξώματος. Το μοντέλο αναμένεται να αποσπάσει 5 αστέρια στη δοκιμή του Euro NCAP, όπως ακριβώς και το μεγαλύτερο C10. Το Leapmotor B10 διαθέτει κινητήρα 218 HP και 240 Nm που καταλήγουν στους πίσω τροχούς, επιτρέποντας επιτάχυνση 0-100 km/h σε 8” και τελική ταχύτητα 170 km/h. Για τη φόρτιση σε εναλλασσόμενο ρεύμα υπάρχει ενσωματωμένος φορτιστής (OBC) ισχύος 11 kW, ενώ στο συνεχές ρεύμα η ισχύς φτάνει τα 168 kW και εξασφαλίζει φόρτιση 30-80% σε λιγότερο από 20 λεπτά.Η φίρμα τονίζει ότι την οδική του συμπεριφορά στο δρόμο έχει φροντίσει η ομάδα εξέλιξης δυναμικών χαρακτηριστικών της Stellantis, ρυθμίζοντας το πλαίσιο και τη ανάρτηση για τις ευρωπαϊκές συνθήκες.