Μια τεράστια πυρκαγιά ξέσπασε αργά το βράδυ της Τρίτης 18/11 στον ιστορικό ουρανοξύστη Βιέσνικ, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κτίρια στο κέντρο του Ζάγκρεμπ. Η φωτιά κατέστρεψε σχεδόν ολοκληρωτικά το κτίριο, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν ανθρώπινες απώλειες.

Ο 16ώροφος πύργος, γνωστός επίσης ως «Πύργος Σοκολάτας», πήρε το όνομά του από τη γνωστή εφημερίδα Vjesnik που στεγαζόταν επί δεκαετίες στους χώρους του, μαζί με άλλα σημαντικά έντυπα και περιοδικά, έως και πριν από περίπου δώδεκα χρόνια. Η αρχιτεκτονική του ήταν εμπνευσμένη από το εμβληματικό Lever House στη Park Avenue του Μανχάταν.

Η φωτιά εκδηλώθηκε κοντά στην κορυφή του ουρανοξύστη λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Δευτέρας και εξαπλώθηκε ταχύτατα προς τα κάτω, δυσχεραίνοντας τις προσπάθειες περίπου 100 πυροσβεστών που δεν κατάφεραν να εισέλθουν στο εσωτερικό. Το κτίριο ήταν σχεδόν άδειο τη στιγμή της εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Μέχρι το απόγευμα της Τρίτης, η πυρκαγιά είχε τεθεί υπό πλήρη έλεγχο, αν και η μεταλλική και τσιμεντένια κατασκευή συνέχιζε να καπνίζει. Τα αίτια της καταστροφής παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα.

«H ζημιά είναι δυστυχώς ολοκληρωτική» Το κτίριο στέγαζε τμήματα των κρατικών αρχείων

Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της Κροατίας και υπουργός Κατασκευών και Κρατικής Περιουσίας Μπράνκο Μπάτσιτς, επιβεβαίωσε ότι στον ουρανοξύστη στεγάζονταν ορισμένα τμήματα των κρατικών αρχείων.

«Σε συγκεκριμένο σημείο του κτιρίου υπήρχαν καταγεγραμμένα στοιχεία από το Υπουργείο Εργασίας και το Υπουργείο Οικονομικών, και πιο συγκεκριμένα της φορολογικής υπηρεσίας. Πολλοί όροφοι ήταν άδειοι, δεν υπήρχε τίποτα εκεί μέσα», δήλωσε ο κ. Μπάτσιτς στα τοπικά μέσα.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η κυβέρνηση η οποία είναι συνιδιοκτήτης του πύργου μαζί με πέντε ακόμη φορείς έχει ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία συζητήσεων για την ανακατασκευή του.

«Ο πύργος ήταν ήδη σε κατάσταση που απαιτούσε ανακαίνιση, γι’ αυτό έχουμε ξεκινήσει τις συζητήσεις με τους υπόλοιπους συνιδιοκτήτες για τον τρόπο υλοποίησης», συμπλήρωσε.

Ο δήμαρχος Ζάγκρεμπ Τομισλάβ Τομασέβιτς, που βρέθηκε στο σημείο λίγη ώρα μετά την εκδήλωση της φωτιάς, έκανε λόγο για πλήρη καταστροφή.

«Με βάση όσα παρατήρησα αυτοπροσώπως στο σημείο και στο εσωτερικό του κτιρίου, η ζημιά είναι δυστυχώς ολοκληρωτική. Ωστόσο, πιστεύω ότι το κράτος και οι υπόλοιποι ιδιοκτήτες θα ξεκινήσουν το συντομότερο δυνατό την αποκατάσταση του κτιρίου σε αυτή την προνομιακή τοποθεσία της πόλης μας», ανέφερε.

Τέλος, περίπου 80 πυροσβέστες συνέχισαν τις επιχειρήσεις κατάσβεσης και περιορισμού της φωτιάς, όπως μεταδίδει ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας HRT, ενώ η κυκλοφορία γύρω από τον πύργο παρέμεινε αποκλεισμένη και την Τρίτη.