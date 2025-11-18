Η λεωφόρος των Ηλυσίων Πεδίων μεταμορφώθηκε ξανά σε μία από τις πιο λαμπερές χριστουγεννιάτικες διαδρομές του κόσμου. Τα δέντρα κατά μήκος της λεωφόρου φωτίστηκαν με χιλιάδες πολύχρωμα λαμπιόνια, δημιουργώντας μία μαγευτική φωτεινή ροή που καταλήγει στην Αψίδα του Θριάμβου.

Η «πόλη του φωτός» θα παραμείνει φωτισμένη και γιορτινή έως τις 5 Ιανουαρίου, προσκαλώντας ντόπιους και τουρίστες να απολαύσουν την εορταστική της λάμψη.

Το Κόβεν Γκάρντεν άναψε τα χριστουγεννιάτικα φώτα του με το πάτημα ενός κουμπιού, καλωσορίζοντας επίσημα την περίοδο των γιορτών.

Το εμβληματικό χριστουγεννιάτικο δέντρο, ύψους 17 μέτρων, λάμπει ανάμεσα σε χιλιάδες λαμπιόνια και στολίδια, σκορπώντας ζεστασιά στην καρδιά της βρετανικής πρωτεύουσας.

Παράλληλα, για 13η χρονιά οι βασιλικοί κήποι του Λονδίνου στολίστηκαν:

φωτεινά μονοπάτια, δέντρα που αλλάζουν χρώματα και μεγάλα φωτεινά γλυπτά συνθέτουν μία ατμόσφαιρα παραμυθιού, μεταφέροντας τους επισκέπτες σε έναν εορταστικό κόσμο γεμάτο μαγεία.