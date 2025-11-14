Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκε από τη βρετανική δικαιοσύνη ένας 33χρονος Κινέζος υπήκοος, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για βιασμούς και σεξουαλικές επιθέσεις εναντίον έξι γυναικών στο Λονδίνο, την περίοδο 2021-2025. Ο δράστης, Τσάο Σου, είχε ναρκώσει ορισμένα από τα θύματά του πριν τα κακοποιήσει.

Σύμφωνα με την αστυνομία του Λονδίνου, ο Σου θεωρείται «ένας από τους πιο “παραγωγικούς” σεξουαλικούς εγκληματίες που έχουν ποτέ αναγνωριστεί». Το δικαστήριο του επέβαλε ισόβια κάθειρξη με ελάχιστη περίοδο έκτισης ποινής τα 14 έτη.

Ο Σου, που ζούσε στη Βρετανία από το 2016, παραδέχθηκε την ενοχή του σε 24 κατηγορίες, μεταξύ των οποίων βιασμοί, σεξουαλικές επιθέσεις, ηδονοβλεψία και χημική υποταγή. Τα θύματά του ήταν κυρίως φοιτήτριες των πανεπιστημίων Greenwich και King’s College.

Ο δράστης προσέγγιζε τις γυναίκες μέσω της επιχείρησής του εύρεσης εργασίας, η οποία υποτίθεται ότι βοηθούσε νέους αποφοίτους να βρουν δουλειά στο Λονδίνο. Οι συναντήσεις «δικτύωσης» πραγματοποιούνταν στο διαμέρισμά του, στο νότιο Λονδίνο.

Η μεθοδολογία και η σύλληψη

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο Σου συνήθιζε να προσφέρει στα θύματά του ένα κοκτέιλ που ονόμαζε “Spring of Life”, το οποίο περιείχε κινεζικά ιατρικά βότανα με αναισθητικές ιδιότητες. Κατόπιν τα βιντεοσκοπούσε, με το διαμέρισμά του να είναι γεμάτο από κρυφές κάμερες, ακόμα και μέσα σε αντικείμενα όπως αποσμητικά.

Η σύλληψή του έγινε όταν μία γυναίκα, που είχε ναρκωθεί, ανέκτησε τις αισθήσεις της και ειδοποίησε την αστυνομία. Κατά τις έρευνες, οι αρχές εντόπισαν χιλιάδες φωτογραφίες και βίντεο, στα οποία απεικονίζονταν γυναίκες αναίσθητες ή να υφίστανται σεξουαλική κακοποίηση.

Οι αποκαλύψεις στο δικαστήριο

Η εισαγγελέας Κάθριν Φάρελι ανέφερε ότι στα βίντεο καταγράφονταν επιθέσεις και σε άλλες έντεκα γυναίκες, υπογραμμίζοντας πως για τον δράστη αυτά τα βίντεο λειτουργούσαν ως «τρόπαια». Ένα από τα θύματα περιέγραψε στο δικαστήριο την εμπειρία του, λέγοντας πως «φοβάται ότι δεν θα μπορέσει ποτέ να ξεχάσει τι μου έκανε αυτός ο άνδρας…».

Η γυναίκα συμπλήρωσε: «Έκλεψε το πρόσωπο που ήμουν εγώ».