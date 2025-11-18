Πέντε τουρίστες έχασαν τη ζωή τους όταν ισχυρή χιονοθύελλα έπληξε το εθνικό πάρκο Τόρες ντελ Πάινε στη Χιλή, στην περιοχή της Παταγονίας, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Ο εκπρόσωπος της προεδρίας στην περιφέρεια Μαγκαγιάνες Χοσέ Αντόνιο Ρουίς, δήλωσε ότι τα θύματα είναι δύο Μεξικανοί, δύο Γερμανοί και μία Βρετανίδα. Τέσσερα ακόμη άτομα, που είχαν δηλωθεί ως αγνοούμενα, εντοπίστηκαν σώα.

Τα ίχνη των τουριστών χάθηκαν σε δυσπρόσιτη περιοχή, όταν η χιονοθύελλα έπληξε το πάρκο με ριπές ανέμου που ξεπερνούσαν τα 190 χιλιόμετρα την ώρα, ένταση παρόμοια με εκείνη ισχυρού κυκλώνα.

Το εθνικό πάρκο Τόρες ντελ Πάινε, στο νότιο άκρο της Χιλής και περίπου 2.800 χιλιόμετρα από το Σαντιάγο, αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Παταγονίας, προσελκύοντας κάθε χρόνο εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες.