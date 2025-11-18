Ένας 18χρονος με διπλή υπηκοότητα, σουηδική και συριακή, ομολόγησε ενώπιον σουηδικού δικαστηρίου ότι σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση σε μεγάλο πολιτιστικό φεστιβάλ στη Στοκχόλμη, στο όνομα της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος, όπως ανακοίνωσε ο δικηγόρος του.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο νεαρός είχε επανειλημμένα ορκιστεί πίστη στο Ισλαμικό Κράτος, ενώ προετοίμαζε την επίθεση με στόχο να προκαλέσει μαζικές απώλειες.

Ο συνήγορός του, Γιόχαν Άκερμαρκ, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ο πελάτης του παραδέχθηκε την ενοχή του στις κατηγορίες της “προετοιμασίας τρομοκρατικού εγκλήματος” και της “προετοιμασίας σοβαρών εγκλημάτων με τη χρήση εύφλεκτων και εκρηκτικών υλικών”.

Παράλληλα, ο 18χρονος αντιμετωπίζει κατηγορία για απόπειρα δολοφονίας στη Γερμανία τον Αύγουστο του 2024, από κοινού με έναν 17χρονο, την οποία ωστόσο αρνείται, σύμφωνα με τον δικηγόρο του.

Η αποτροπή της επίθεσης

Οι αρχές αναφέρουν ότι οι προετοιμασίες για την επίθεση πραγματοποιήθηκαν μεταξύ Αυγούστου 2024 και Φεβρουαρίου 2025. Ο ύποπτος βρισκόταν υπό στενή παρακολούθηση από το δεύτερο εξάμηνο του 2024.

Όπως είχε δηλώσει ο εισαγγελέας Χένρικ Ολίν, η έρευνα “κατέστησε δυνατό να αποτραπεί μια σοβαρή τρομοκρατική επίθεση στη Σουηδία”.

Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι ο κατηγορούμενος σχεδίαζε να επιτεθεί στο Φεστιβάλ Πολιτισμού της Στοκχόλμης τον Αύγουστο, σε πάρκο στο κέντρο της πόλης, χρησιμοποιώντας εκρηκτικά και όπλα.

Επιπλέον, φέρεται να είχε αγοράσει κάμερα σώματος για να καταγράψει την επίθεση και είχε ετοιμάσει βίντεο για την ανάληψη ευθύνης.

Ο 18χρονος συνελήφθη στη Στοκχόλμη στις 11 Φεβρουαρίου και παραμένει υπό προσωρινή κράτηση. Η δίκη του ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 26 Νοεμβρίου.