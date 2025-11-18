Κανένας Ρώσος εκπρόσωπος δεν θα συμμετάσχει στις συνομιλίες που πρόκειται να διεξαχθούν στην Τουρκία σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Κρεμλίνο.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είχε δηλώσει νωρίτερα ότι θα μεταβεί αύριο, Τετάρτη, στην Τουρκία, με στόχο την «αναβίωση» των διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία για τον τερματισμό του πολέμου.

«Όχι, δεν θα υπάρχει εκπρόσωπος της Ρωσίας στην Τουρκία αύριο», ανέφερε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, κατά την τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων. «Προς το παρόν οι επαφές αυτές γίνονται χωρίς ρωσική συμμετοχή», πρόσθεσε.

Ο Πεσκόφ επισήμανε, ωστόσο, ότι ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν παραμένει ανοικτός σε συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Τουρκία για τα αποτελέσματα των επικείμενων συζητήσεων.

Σύμφωνα με τουρκική πηγή, στις συνομιλίες αναμένεται να συμμετάσχει και ο Αμερικανός ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ.

Η ρωσική στάση και οι διεθνείς αντιδράσεις

Παράλληλα, πηγή προσκείμενη στον ειδικό απεσταλμένο της Ρωσίας, Κίριλ Ντμιτρίεφ, δήλωσε στο Reuters ότι εκείνος δεν θα λάβει μέρος στις αυριανές συναντήσεις στην Κωνσταντινούπολη.

«Ο Ντμιτρίεφ είχε μια πολύ παραγωγική συνομιλία με τον Αμερικανό ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ στις 24-26 Οκτωβρίου στις ΗΠΑ», ανέφερε η ίδια πηγή.

Η αντίδραση του Κρεμλίνου στη συμφωνία Ουκρανίας – Γαλλίας

Το Κρεμλίνο χαρακτήρισε «λυπηρή» την απόφαση της Γαλλίας να πουλήσει μαχητικά αεροσκάφη στην Ουκρανία, κατηγορώντας το Παρίσι ότι «τροφοδοτεί» τον πόλεμο.

«Το Παρίσι δεν συμβάλλει σε καμία περίπτωση στην ειρήνη, αλλά αντιθέτως τροφοδοτεί τα φιλοπολεμικά και μιλιταριστικά αισθήματα», τόνισε ο Πεσκόφ.

Ο Ζελένσκι είχε ανακοινώσει τη Δευτέρα ότι υπέγραψε με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν επιστολή προθέσεων, προκειμένου το Κίεβο να προμηθευτεί έως και 100 μαχητικά αεροσκάφη Rafale από τη Γαλλία.