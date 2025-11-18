Ρωσικά πυραυλικά πλήγματα προκάλεσαν τον θάνατο μιας 17χρονης και τον τραυματισμό εννέα ακόμη ατόμων στην περιφέρεια του Χαρκόβου, στη βορειοανατολική Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε τοπικός αξιωματούχος τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης.

«Ο εχθρός εξαπέλυσε επιθέσεις με πυραύλους στην πόλη Μπέρεστιν» ανέφερε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης Χαρκόβου Όλεχ Σινεχούμποφ. Πρόσθεσε ότι «κορίτσι 17 ετών το οποίο είχε τραυματιστεί σοβαρά (…) υπέκυψε στο νοσοκομείο», ενώ εννέα ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν, επτά εκ των οποίων παραμένουν «νοσηλευόμενοι».

Στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, ο Βλαντίσλαβ Χαϊβανένκο έκανε λόγο για «πυρκαγιές» στη Ντνίπρο, έπειτα από επιθέσεις ρωσικών drones. Δεν έχουν αναφερθεί θύματα.

Συνεχείς επιθέσεις και αυξανόμενη ένταση

Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022, η Ρωσία πλήττει σχεδόν καθημερινά ουκρανικές πόλεις με drones και πυραύλους. Μόνο τη Δευτέρα σκοτώθηκαν τουλάχιστον πέντε άνθρωποι στο Χάρκοβο, ενώ σημειώθηκαν εκτεταμένες ζημιές, μεταξύ άλλων σε βρεφοκομείο.

Την προηγούμενη Παρασκευή, έξι άτομα έχασαν τη ζωή τους σε πολυκατοικία κατά τη διάρκεια ρωσικής επιδρομής, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές.

Κλιμάκωση και ενεργειακές υποδομές

Καθώς πλησιάζει ο χειμώνας και οι θερμοκρασίες πέφτουν, η Μόσχα εντείνει τους βομβαρδισμούς σε ενεργειακές εγκαταστάσεις. Το Κίεβο, από την πλευρά του, στοχοποιεί αποθήκες καυσίμων, διυλιστήρια και άλλες κρίσιμες υποδομές στο έδαφος της Ρωσίας.

Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, επικαλούμενο το υπουργείο Άμυνας, μετέδωσε ότι καταρρίφθηκαν 31 ουκρανικά drones κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ζημιές σε υποδομές και νέες καταλήψεις περιοχών

Στην υπό ρωσικό έλεγχο περιφέρεια Ντονέτσκ, δύο θερμικοί ηλεκτροπαραγωγικοί σταθμοί υπέστησαν ζημιές από «άνευ προηγουμένου» ουκρανική επίθεση, με αποτέλεσμα να μείνουν χωρίς ρεύμα χιλιάδες νοικοκυριά και να πληγεί μονάδα φιλτραρίσματος νερού.

Παράλληλα, στην περιφέρεια Ομσκ σημειώθηκε ατύχημα σε υπόγειο τμήμα αγωγού μεταφοράς αερίου, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Βιτάλι Χοτσένκο.

Στα πεδία των μαχών, η Ρωσία ανακοίνωσε ότι κατέλαβε ακόμη τρία χωριά στις περιφέρειες Χαρκόβου και Ντνιπροπετρόφσκ.

Διπλωματικές κινήσεις Ζελένσκι στο Παρίσι

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι βρέθηκε στο Παρίσι, όπου υπέγραψε «δήλωση πρόθεσης» με τον γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν για την αγορά συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας και 100 μαχητικών αεροσκαφών Rafale.