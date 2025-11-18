Η Ρωσία εντείνει τις συντονισμένες προκλήσεις της κατά του ΝΑΤΟ, αυξάνοντας τις ενέργειες που σταματούν οριακά πριν την ενεργοποίηση του Άρθρου 5, προειδοποίησε ο ανώτατος διοικητής της Συμμαχίας στην ανατολική πτέρυγα, στρατηγός Ίνγκο Γκέρχαρτζ. Μιλώντας στο ουκρανικό πρακτορείο Ukrinform στις 18 Νοεμβρίου, τόνισε ότι η Μόσχα επιδιώκει να ωθήσει το ΝΑΤΟ σε μια απερίσκεπτη αντίδραση που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως πρόσχημα για κλιμάκωση.

«Η Ρωσία χρησιμοποιεί όλο και περισσότερες υπερτακτικές τακτικές ακριβώς επειδή γνωρίζει ότι κατανοούμε καλά την συμβατική άμυνα και ότι η αντιμετώπιση δραστηριοτήτων στην λεγόμενη γκρίζα ζώνη είναι πιο δύσκολη», δήλωσε ο Γκέρχαρτζ.

«Η Ρωσία ελπίζει ότι αυτές οι υπερβολικές τακτικές θα δημιουργήσουν ρωγμές στην ασπίδα του ΝΑΤΟ, θα σπείρουν διχόνοια μεταξύ των συμμάχων μας, θα διχάσουν τις κοινωνίες μας και θα μας ωθήσουν σε μια βιαστική αντίδραση που θα τους δώσει πρόσχημα για περαιτέρω κλιμάκωση. Δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε αυτό».

Προκλήσεις κάτω από το Άρθρο 5

Ο Γκέρχαρτζ επισήμανε ότι η αποτροπή δεν έχει αποθαρρύνει τη Μόσχα από το να διευρύνει τις επιθετικές της ενέργειες «λίγο κάτω από το Άρθρο 5». Ανέφερε, μεταξύ άλλων, συνεχείς προκλήσεις στα σύνορα, δολιοφθορές σε υποδομές στην ξηρά και υποβρύχια, κυβερνοεπιθέσεις, παρεμβολές GPS και αδιάκοπες καμπάνιες παραπληροφόρησης ενέργειες που γίνονται ολοένα συχνότερες.

Παρά τις πρόσφατες παραβιάσεις του συμμαχικού εναέριου χώρου από ρωσικές δυνάμεις, η αντίδραση του ΝΑΤΟ υπήρξε, όπως είπε, «ακριβής, ψύχραιμη, συγκρατημένη και προνοητική». Ωστόσο, προειδοποίησε ότι το Κρεμλίνο μπορεί να δοκιμάσει ανά πάσα στιγμή ένα διαφορετικό «υπερ-εργαλείο».

Το Σχέδιο Α πρέπει να είναι η αποτροπή

Υπογραμμίζοντας ότι το ΝΑΤΟ είναι πλήρως προετοιμασμένο για μια επίθεση μεγάλης κλίμακας, ο Γκέρχαρτζ σημείωσε ότι σε περίπτωση ενεργοποίησης του Άρθρου 5 η Διοίκηση Κοινών Δυνάμεων θα συντονίζει επιχειρήσεις ξηράς, αέρα, θάλασσας, αλλά και κυβερνο- και διαστημικών τομέων, σε μια τεράστια περιοχή από την ανατολική πτέρυγα ως τα βάθη της Δυτικής Ευρώπης.

Παρόλα αυτά, τόνισε ότι η Συμμαχία οφείλει να μετατοπίσει την εστίασή της: «Η συλλογική άμυνα πρέπει να είναι το Σχέδιό μας Β. Στόχος μας θα πρέπει να είναι να μην φτάσουμε ποτέ στο σημείο όπου θα πρέπει να αμυνθούμε. Επομένως, το Σχέδιό μας Α πρέπει να είναι αξιόπιστη αποτροπή».

Η άσκηση διοίκησης STEADFAST DUEL 2025 απέδειξε, σύμφωνα με τον στρατηγό, ότι: «το ΝΑΤΟ μπορεί να υπερασπιστεί κάθε σπιθαμή της συμμαχίας ανά πάσα στιγμή». Παράλληλα, χαιρέτισε την ενίσχυση που φέρνει στη Συμμαχία η προσχώρηση Σουηδίας και Φινλανδίας και τη συνολική αύξηση των αμυντικών δαπανών στην Ευρώπη.

Η Ευρώπη πρέπει να επιταχύνει – και η Γερμανία να ηγηθεί

Ο Γκέρχαρτζ σημείωσε ότι η Μόσχα παρακολουθεί προσεκτικά τις ευρωπαϊκές πολιτικές συζητήσεις, τις γραφειοκρατικές καθυστερήσεις και τους αργούς ρυθμούς ενίσχυσης της αμυντικής βιομηχανίας παράγοντες που, όπως είπε, «διαβρώνουν την εμπιστοσύνη στην αποφασιστικότητα του ΝΑΤΟ».

Κάλεσε τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να αποκτήσουν άμεσα διαθέσιμα συστήματα «έτοιμα για χρήση», αναφέροντας χαρακτηριστικά τους πυραύλους Tomahawk, και ζήτησε γρήγορη αύξηση της παραγωγικής ικανότητας της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας.

«Δεν έχουμε χρόνο μέχρι το 2029, το 2035 ή το 2040 για να αποκτήσουμε βασικές δυνατότητες», δήλωσε, τονίζοντας ότι η Γερμανία πρέπει να αναλάβει πιο ισχυρό ηγετικό ρόλο.

«Αν μας επιτεθούν, θα χτυπήσουμε βαθιά στην επικράτειά τους»

Ο πόλεμος στην Ουκρανία απέδειξε πόσο ταχύτατα εξελίσσεται η στρατιωτική τεχνολογία, σημείωσε ο Γκέρχαρτζ. Τα παραδοσιακά συστήματα άρματα μάχης, φρεγάτες, μαχητικά αεροσκάφη παραμένουν απαραίτητα, αλλά το ΝΑΤΟ χρειάζεται επίσης μέσα ικανά να ασκήσουν αποφασιστική αποτροπή πριν από την έναρξη οποιασδήποτε σύγκρουσης.

«Αν κάποιος μας επιτεθεί, θα απαντήσουμε χτυπώντας στρατηγικούς στόχους βαθιά μέσα στην επικράτειά του. Αυτό θα κάνει κάθε αντίπαλο να το σκεφτεί δύο φορές».

Σε πιο πολιτικό τόνο, ο Γκέρχαρτζ τόνισε ότι η Συμμαχία πρέπει να υιοθετήσει μια «νοοτροπία ισχύος», μια στάση που να σηματοδοτεί ξεκάθαρα την ετοιμότητα υπεράσπισης των θεμελιωδών συμφερόντων της.

«Δεν βρισκόμαστε σε κατάσταση πολέμου, αλλά δεν ζούμε πλέον ούτε σε ειρήνη. Αν θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι δεν θα βρισκόμαστε σε κατάσταση πολέμου έως το 2029, τα λόγια και οι πράξεις μας σήμερα δεν πρέπει να αφήνουν καμία αμφιβολία. Θα χρησιμοποιήσουμε τις δυνατότητές μας».

Πέρα από τις στρατιωτικές δυνάμεις, υπογράμμισε την ανάγκη για ανθεκτικές κοινωνίες ικανές να αντέξουν πιέσεις και υβριδικές απειλές.

Υπενθυμίζεται ότι, ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους είχε προειδοποιήσει ότι η Ρωσία ενδέχεται να είναι σε θέση να απειλήσει ξανά την ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ μέσα σε λίγα χρόνια, με εκτιμήσεις που μιλούν για πιθανό χρονικό ορίζοντα ήδη από το 2028.

Με πληροφορίες από united24media.com