Αναστάτωση προκάλεσε πλάνο από το τηλεοπτικό πλατό εκπομπής του BBC όταν ένας διαγωνιζόμενος φάνηκε σα να λιποθύμησε σε παιχνίδι γνώσεων.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της Daily Mail, oι έκπληκτοι θεατές του University Challenge ρωτούσαν αν «μπορεί κάποιος να ελέγξει αν είναι ακόμα ζωντανός;» μετά την «λιποθυμία» του διαγωνιζόμενου κατά τη διάρκεια της εκπομπής.

Όλα συνέβησαν τη Δευτέρα το βράδυ, οπότε οι θαυμαστές του τηλεπαιχνιδιού της BBC παρακολουθούσαν την αναμέτρηση μεταξύ των ομάδων του Southampton και του Imperial για μια θέση στους προημιτελικούς.

Όμως, το κοινό ξαφνιάστηκε όταν ο Keung, μέλος της ομάδας του Imperial, έβαλε το κεφάλι του πάνω στο τραπέζι, τη στιγμή που ο παρουσιαστής Amol Rajan έκανε μια ερώτηση αστροφυσικής.

Ένας θεατής έγραψε στο X: «Έχει συμβεί κάτι στον Keung; Κάποιος να δει αν είναι ακόμα ζωντανός», ενώ ένας άλλος σχολίασε: «Κάποιος να τσιμπήσει τον Keung #universitychallenge».

Ο Keung παρέμεινε σε αυτή τη θέση για λίγα δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια σήκωσε το κεφάλι του, δείχνοντας μια χαρά.

Εν τω μεταξύ, το Imperial αναδείχθηκε τελικά νικητής του επεισοδίου, με 190 πόντους έναντι 180 του Southampton.