Το ματς αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της «εμφύλιας» μονομαχίας μεταξύ δύο παικτών που τα… λένε κάθε μέρα στις προπονήσεις του ΠΑΟΚ.

Του Κίριλ Ντεσπόντοφ και του Γεωργιανού τερματοφύλακα Λούκα Γκουγκεσασβίλι. Ουσιαστικά, η αναμέτρηση αποτελεί το φινάλε μιας αποτυχημένης προκριματικής πορείας και για τις δύο ομάδες, δίνοντας όμως την ευκαιρία για πειραματισμούς και νέες ευκαιρίες.

Βαθμολογική αδιαφορία και τελευταία πράξη

Σε αυτό το πλαίσιο, το παιχνίδι είναι καθαρά αδιάφορο βαθμολογικά, καθώς αμφότερες οι εθνικές ομάδες έχουν προ πολλού αποκλειστεί από τη διεκδίκηση μιας θέσης για το Μουντιάλ.

Η Βουλγαρία βρίσκεται στην τελευταία θέση του 5ου ομίλου, χωρίς να έχει κατακτήσει ούτε έναν βαθμό σε πέντε αναμετρήσεις. Η Γεωργία έχει συλλέξει τρεις βαθμούς, οι οποίοι προήλθαν από τη νίκη της επί της ίδιας της Βουλγαρίας με 3-0 στην Τιφλίδα, στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Αυτό το γεγονός ενισχύει την άποψη ότι το ματς είναι μια ευκαιρία για τους προπονητές να δουν πρόσωπα και να δοκιμάσουν συστήματα ενόψει της επόμενης διοργάνωσης, του UEFA Nations League.

Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ, ο οποίος αγωνίζεται στον ΠΑΟΚ, αποτελεί αναμφίβολα τον πιο σημαντικό παίκτη της Βουλγαρίας αυτή τη στιγμή, και αναμένεται να ξεκινήσει στη βασική ενδεκάδα και μάλιστα όπως γράφουν βουλγαρικά ΜΜΕ να παίξει ως “φουνταριστός” για ένα ακόμα παιχνίδι.

Η παρουσία του είναι κρίσιμη, καθώς η εθνική Βουλγαρίας βρίσκεται σε φάση ανανέωσης και ο ίδιος καλείται να ηγηθεί της προσπάθειας. Το ματς αυτό είναι μια ευκαιρία για τον ίδιο να τελειώσει τη χρονιά με ένα θετικό αποτέλεσμα μπροστά στο κοινό του.

Ο προπονητής της Γεωργίας, Βίλι Σανιόλ, είναι πολύ πιθανό να προβεί σε αλλαγές στο τέρμα. Ο βασικός γκολκίπερ, Γκιόργκι Μαμαρντασβίλι της Λίβερπουλ, ενδέχεται να ξεκουραστεί, ανοίγοντας τον δρόμο για τον Γκουγκεσασβίλι.

Ο Γκουγκεσασβίλι, ο οποίος πρόσφατα αποκτήθηκε από τον ΠΑΟΚ θα καταγράψει την πρώτη του επίσημη συμμετοχή με την εθνική του ομάδα σε προκριματικά, και συνολικά την τρίτη του κάτω από τα δοκάρια της Γεωργίας. Μια εμφάνιση σε επίσημο ματς είναι καθοριστική για την ψυχολογία και το βιογραφικό του.

Δεδομένης της απουσίας βαθμολογικού κινήτρου, η αναμέτρηση προβλέπεται να έχει έναν χαλαρότερο ρυθμό, με έμφαση στην κατοχή και την ανάπτυξη.

Συνοψίζοντας, αν και τυπικά αδιάφορο, το ματς στη Σόφια αποτελεί μια ενδιαφέρουσα ευκαιρία για τους φίλους του ΠΑΟΚ να παρακολουθήσουν δύο γνώριμα πρόσωπα να μονομαχούν στη διεθνή σκηνή.