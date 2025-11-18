Με ευρεία πλειοψηφία εγκρίθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εξωτερικών για τη σύσταση του Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας. Υπέρ ψήφισαν η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, ενώ καταψήφισαν ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ και η Ελληνική Λύση. «Παρών» δήλωσαν η Νέα Αριστερά, η Νίκη και η Πλεύση Ελευθερίας.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη Βουλή, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης υπογράμμισε ότι το νομοσχέδιο αφορά αποκλειστικά την οργανωτική δομή της Ελληνικής Προεδρίας και όχι την άσκηση πολιτικών. Όπως τόνισε, «το νομοσχέδιο είναι οργανωτικό και όχι ουσιαστικό» και εντάσσεται στο πλαίσιο της έγκαιρης προετοιμασίας της χώρας για την επερχόμενη Προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε.

Οι στόχοι και η σημασία της Ελληνικής Προεδρίας

Ο κ. Γεραπετρίτης χαρακτήρισε την Προεδρία «εξαιρετικά κρίσιμη», επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα θα κληθεί να διαχειριστεί σημαντικά ζητήματα, όπως το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, την άμυνα, την Κοινή Αγροτική Πολιτική, την ανταγωνιστικότητα και τη συνοχή, καθώς και τη διεύρυνση της Ε.Ε. με έμφαση στα Δυτικά Βαλκάνια.

Παράλληλα, ανέφερε ότι το Γραφείο Ελληνικής Προεδρίας θα λειτουργεί σε στενή συνεργασία με τη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες, η οποία θα ενισχυθεί με περίπου 100 αποσπάσεις, ενώ άλλες 65 αναμένεται να προέλθουν από τον δημόσιο τομέα.

Διαφάνεια και οικονομική πειθαρχία

Ο Υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι ο προϋπολογισμός της Προεδρίας θα ανέλθει στα 20 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που, όπως είπε, είναι «συνετό» και δεν θα επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό. Διαβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρξουν αποκλίσεις από το δημόσιο λογιστικό, ενώ όλες οι δαπάνες θα παρακολουθούνται μέσω ειδικού κωδικού.

Επιπλέον, ανακοίνωσε ότι το Γραφείο της Προεδρίας θα δημοσιεύει περιοδικά έκθεση πεπραγμένων στον ιστότοπο του Υπουργείου Εξωτερικών, ενώ ο Υπουργός θα υποβάλλει στη Βουλή αναλυτική έκθεση οικονομικών δαπανών, ενισχύοντας τη λογοδοσία και τη διαφάνεια.

Οι αλλαγές που ενσωματώθηκαν

Μεταξύ των οκτώ αλλαγών που παρουσίασε ο Υπουργός περιλαμβάνονται η παράταση λειτουργίας του Γραφείου έως τις 31 Μαρτίου 2028, η πρόβλεψη ότι ο επικεφαλής του θα είναι πρέσβης με εμπειρία στην Ε.Ε., η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στις εκδηλώσεις, καθώς και η δυνατότητα απασχόλησης φοιτητών και εθελοντών.

Επίσης, διευρύνθηκε η δυνατότητα αποσπάσεων σε άλλες διπλωματικές αρχές, όπως στο Στρασβούργο και το Λουξεμβούργο, ενώ προβλέφθηκε η δυνατότητα ειδικών αποστολών για διπλωμάτες και τεχνικούς.

Η ευρωπαϊκή διάσταση

Ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εξελίσσεται σε έναν οργανισμό με στρατηγική αυτονομία και γεωπολιτική προοπτική. Όπως ανέφερε, η Ελληνική Προεδρία θα επιδιώξει να αναδείξει τις θεμελιώδεις αξίες της Ένωσης —την αξιοπρέπεια, την ελευθερία, την ισότητα, την ειρήνη και την ευημερία— όπως αυτές κατοχυρώνονται στο άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ε.Ε.

Απαντήσεις στην αντιπολίτευση

Απαντώντας στις επικρίσεις κομμάτων της αντιπολίτευσης, ο Υπουργός Εξωτερικών υπερασπίστηκε τη συνολική πορεία της ελληνικής οικονομίας και τις διπλωματικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης. Επισήμανε ότι η Ελλάδα διαθέτει πλέον «ενισχυμένη εθνική άμυνα, ανθεκτική οικονομία και σημαντικό διπλωματικό κεφάλαιο», συμμετέχοντας ενεργά στη διαμόρφωση της διεθνούς αρχιτεκτονικής ασφάλειας.

Τέλος, αναφερόμενος στην προετοιμασία της Προεδρίας, σημείωσε ότι όλα τα υπουργεία έχουν ήδη ορίσει υπευθύνους και έχουν καταθέσει προτάσεις δράσεων, ενώ η χώρα βρίσκεται «εντός χρονοδιαγραμμάτων και πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης».