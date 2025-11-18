Το γκάζι των πλειστηριασμών ακινήτων πατάει η ΑΑΔΕ εντείνοντας την πίεση στους φορολογούμενους με χρέη στην εφορία για να ρυθμίσουν τις οφειλές τους. Οι πλειστηριασμοί ακινήτων αποτελούν το έσχατο μέσο που χρησιμοποιεί η ΑΑΔΕ για να οδηγήσει στο ταμείο ληξιπρόθεσμες φορολογικές υποχρεώσεις, με το συνηθέστερο μέσο να αποτελούν οι κατασχέσεις εις χείρας τρίτων οι οποίες διενεργούνται με αυτοματοποιημένη διαδικασία.

Το ηλεκτρονικό σφυρί της ΑΑΔΕ έχει πάρει φωτιά και στη λίστα βρίσκονται ακίνητα όλων των ειδών. Από βοηθητικούς χώρους, διαμερίσματα, μονοκατοικίες μέχρι οικόπεδα, επαγγελματικούς χώρους και βιομηχανικά κτίρια με τιμές εκκίνησης από 1.000 ευρώ έως και πάνω από 3,8 εκατ. ευρώ. Μέχρι και τις αρχές Φεβρουαρίου 2026 έχουν δρομολογηθεί πάνω από 30 πλειστηριασμοί ακινήτων κυρίως μεγαλοοφειλετών του Δημοσίου.

Ακίνητα στο σφυρί

Στον κατάλογο με τους προγραμματισμένους πλειστηριασμούς ξεχωρίζουν τα εξής ακίνητα:

Μεζονέτα 175 τ.μ και γκαράζ 24,75 τ.μ στη Μύκονο με τιμή πρώτης προσφοράς που αγγίζει τα 3.880.000 ευρώ.

Διαμέρισμα 80,50 τ.μ στο Περιστέρι με τιμή εκκίνησης 126.000 ευρώ.

Κατοικία 49,50 τ.μ. με 26,30 τ.μ. υπόγειο στο Χαλκούτσι Ωρωπού με πρώτη προσφορά 91.000 ευρώ.

Βιομηχανικά κτίρια 95 τ.μ., 228 τ.μ. και 302 τ.μ με οικόπεδο 1.334,94 τ.μ στο Αιγάλεω με τιμή πρώτης προσφοράς 40.000 ευρώ.

Κατάστημα 132 τ.μ. σε οικόπεδο 367,32 τ.μ στη Νέα Ιωνία με τιμή εκκίνησης 127.200 ευρώ.

Οικόπεδο 780,89 τ.μ. με οικοδομή 641,10 τ.μ. υπόγειο και 542,35 τ.μ. ισόγειο, στη Νέα Ιωνία με τιμή εκκίνησης 3,18 εκ. ευρώ.

Διαμέρισμα 215 τ.μ., σε κτίριο συνολικής επιφάνειας 1.207 τ.μ. στη Βουλιαγμένη με τιμή εκκίνησης 1.265.900 ευρώ.

Επαγγελματικό ακίνητο 1.300 τ.μ. στη λεωφόρο Μεσογείων στο Χαλάνδρι με τιμή εκκίνησης άνω των 2 εκατ. ευρώ.

Ραβασάκια και έλεγχοι

Τον περασμένη Ιούνιο, η ΑΑΔΕ απέστειλε μαζικά ειδοποιητήρια σε μεγαλοοφειλέτες, καλώντας τους να ενταχθούν στις 24 ή 48 δόσεις της πάγιας ρύθμισης. Η ανταπόκριση όμως αποδείχθηκε πενιχρή, οδηγώντας το φοροεισπρακτικό μηχανισμό στο επόμενο στάδιο που περιλαμβάνει στοχευμένους ελέγχους για τον εντοπισμό περιουσίας εντός και εκτός συνόρων.

Οι έλεγχοι επικεντρώνονται σε καταθέσεις, ακίνητα, εταιρικά συμμετοχικά σχήματα και άλλα περιουσιακά στοιχεία. Όπου εντοπίζεται περιουσία, ακολουθεί άμεσα η διαδικασία κατάσχεσης ή πλειστηριασμού. Η ΑΑΔΕ σχεδιάζει την επέκταση του προγράμματος πλειστηριασμών ενώ αναμένει στοιχεία από διεθνείς συνεργασίες για περιουσίες ελλήνων μεγαλοοφειλετών στο εξωτερικό.

Τα τελευταία στοιχεία της ΑΑΔΕ, δείχνουν ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο έχουν ξεπεράσει τα 111,6 δισ. ευρώ ενώ έχει αυξηθεί ο αριθμός των μεγαλοοφειλετών με χρέη άνω του 1 εκατ. ευρώ. Στο διάστημα Ιανουαρίου – Αυγούστου 2025, οι απλήρωτοι φόροι ανήλθαν στα 5,7 δισ. ευρώ.