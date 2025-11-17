Κυβερνοεπίθεση σημειώθηκε την παραμονή των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών στη Δανία, με αποτέλεσμα αρκετοί ιστότοποι πολιτικών κομμάτων να τεθούν προσωρινά εκτός λειτουργίας. Την ευθύνη για την επίθεση ανέλαβαν φιλορώσοι χάκερ, όπως έγινε γνωστό από τις δανικές αρχές ασφαλείας.

Η υπηρεσία πολιτικής ασφάλειας της χώρας ανακοίνωσε ότι είναι ενήμερη πως ορισμένοι ιστότοποι κομμάτων δεν ήταν διαθέσιμοι το πρωί, εξαιτίας κατανεμημένων επιθέσεων άρνησης εξυπηρέτησης (DDoS). Τόνισε επίσης ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις στρατιωτικές υπηρεσίες πληροφοριών για την παρακολούθηση της κατάστασης.

«Οι επιθέσεις DDoS αποτελούν μέρος του τοπίου», ανέφερε η υπηρεσία, προσθέτοντας ότι «οι δράστες πίσω από αυτές ενεργούν κυρίως για να προκαλέσουν ενόχληση και να προσελκύσουν προσοχή».

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, οι ιστότοποι του συντηρητικού κόμματος και του ψηφοδελτίου της Ενότητας παρουσίασαν προσωρινή διακοπή λειτουργίας, η οποία αποκαταστάθηκε σύντομα.

Η αγγλόφωνη διαδικτυακή εφημερίδα Copenhagen Post ανέφερε επίσης ότι δέχθηκε επίθεση. «Οι υπηρεσίες στρατιωτικών πληροφοριών της Δανίας μας ενημέρωσαν ότι πιθανή αιτία είναι μια επίθεση DDoS, καθώς η κάλυψή μας για τις τοπικές εκλογές της 18ης Νοεμβρίου μας κατέστησε στόχο», έγραψε η εφημερίδα στο Instagram.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η φιλορωσική ομάδα χάκερ NoName057(16) δήλωσε πως έθεσε στο στόχαστρο ιστότοπους πολιτικών κομμάτων, αλλά και τον ιστότοπο της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης DR. Ωστόσο, η DR ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι «δεν καταγράφηκε κανένα περιστατικό που να έπληξε την ικανότητά της να λειτουργεί κανονικά».

Την προηγούμενη εβδομάδα, η ίδια ομάδα είχε αναλάβει την ευθύνη για κυβερνοεπιθέσεις σε ιστοτόπους δήμων, δημόσιων υπηρεσιών και εταιρείας του αμυντικού τομέα της Δανίας.

Σύμφωνα με ανάλυση κινδύνων των υπηρεσιών πληροφοριών της χώρας στις αρχές Νοεμβρίου, ο κίνδυνος για κυβερνοεπιθέσεις κατά τη διάρκεια των εκλογών θεωρήθηκε υψηλός. «Είναι πιθανό φιλορωσικές ομάδες χάκερ να εξαπολύσουν επιθέσεις DDoS κατά ιστοτόπων που έχουν σχέση με τις εκλογές», ανέφεραν χαρακτηριστικά.