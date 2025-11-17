Θα μπορούσατε ποτέ να φανταστείτε ότι, το πώς νιώθουμε όταν ξυπνάμε το πρωί είναι ένας καθοριστικό δείκτης της ενέργειάς μας, που καθορίζει την ημέρα μας; Πολλοί άνθρωποι ξυπνούν το πρωί κουρασμένοι ακόμη και μετά από 8 ώρες ύπνου. Κάποιοι μάλιστα συνηθίζουν να το θεωρούν φυσιολογικό και πιστεύουν πως για την κούραση τους ευθύνεται η έλλειψη καφεΐνης και τρέχουν στην καφετιέρα για τον πρώτο καφέ της ημέρας. Κι όμως, η πρωινή ενέργεια, η ζωτικότητα και το ξεκίνημα της ημέρας με αισθητή διαφορά στην απόδοση μπορούν να γίνουν η δική σας πραγματικότητα.

Όλο και περισσότερες μελέτες και επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι μια φυσική πολυφαινόλη του ελαιόλαδου, η ελαιοκανθάλη, αν καταναλωθεί σε συγκεκριμένες ποσότητες καθημερινά, μπορεί να βελτιώσει άμεσα τα επίπεδα της ενέργειας και της αντοχής μας.

Η ελαιοκανθάλη, προέρχεται από εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, που παράγεται από ελιές πρώιμης συγκομιδής (άγουρες ελιές) και δημιουργείται τη στιγμή ακριβώς που συνθλίβεται η ελιά στο ελαιοτριβείο για να μας δώσει το πολύτιμο φρέσκο ελαιόλαδο. Η διατήρηση υψηλής συγκέντρωσης πολυφαινολών και ειδικά ελαιοκανθάλης στο ελαιόλαδο είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ακόμη κι αν καταναλώνει κανείς ελαιόλαδο καθημερινά, ποτέ δεν μπορεί να είναι σίγουρος ότι θα πάρει την κατάλληλη ποσότητα ελαιοκανθάλης που θα του δώσει την ώθηση και την ενέργεια για την καινούργια μέρα.

Σε αυτό το άρθρο θα δούμε γιατί και πώς η ελαιοκανθάλη μπορεί να ενισχύσει την ενέργειά μας ώστε να διατηρήσουμε την ευεξία και τη ζωτικότητά μας καθόλη της διάρκεια της ημέρας , ποιες μελέτες επιβεβαιώνουν τα ευεργετικά οφέλη της για τον οργανισμό και πως μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι θα λαμβάνουμε την κατάλληλη δόση ελαιοκανθάλης στην καθημερινότητά μας.

Τι είναι η ελαιοκανθάλη;

Η ελαιοκανθάλη είναι μια φυσική ουσία που εντοπίζεται στο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο (EVOO – Extra Virtuous Olive Oil). Από άποψη γευσιγνωσίας αναγνωρίζουμε την ελαιοκανθάλη από το «κάψιμο» που προκαλεί στο λαιμό όταν καταναλώνουμε φρέσκο, υψηλής ποιότητας, ελαιόλαδο. Αυτό ακριβώς το «κάψιμο» συνδέεται σύμφωνα με μελέτες, με την αντιφλεγμονώδη δράση της ελαιοκανθάλης η οποία συσχετίζεται με τη δράση της ιβουπροφαίνης. Για το λόγο αυτό η ελαιοκανθάλη στους επιστημονικούς κύκλους είναι γνωστή και ως «φυσική ιβουπροφαίνη». Όπως λοιπόν αποδεικνύεται από τις μελέτες, η ελαιοκανθάλη δρα ως φυσικός αναστολέας των ενζύμων COX-1 και COX-2 όπως ακριβώς και τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα, με τη διαφορά ότι είναι ένα φυσικό συστατικό.

Ποιο είναι το μυστικό που κάνει την ελαιοκανθάλη πολύτιμη

Γιατί λοιπόν έχει σημασία η αντιφλεγμονώδης δράση της ελαιοκανθάλης; Έχει σημασία γιατί πίσω από τις πιο σοβαρές και χρόνιες ασθένειες κρύβεται ο παράγοντας που λέγεται φλεγμονή. Γι΄ αυτό και η ελαιοκανθάλη έχει τραβήξει το ενδιαφέρον των επιστημόνων ππυ μελετούν τη δράση της σε παθήσεις όπως, διαβήτης, ρευματοειδής αρθρίτιδα, Alzheimer, Μεταβολικό Σύνδρομο κ.α.

Τα συμπεράσματα αυτών των μελετών είναι άκρως εντυπωσιακά καθώς φαίνεται ότι η ελαιοκανθάλη έχει ευεργετικά αποτελέσματα σε μια σειρά από χρόνιες παθήσεις που ταλαιπωρούν μεγάλο μέρος του πληθυσμού της γης.

Πώς η ελαιοκανθάλη «χτίζει» περισσότερη ενέργεια

Πώς ακριβώς ένα φυσικό συστατικό που συνδέεται με το ελαιόλαδο μπορεί να μεταφραστεί σε περισσότερη ενέργεια κάθε πρωί; Παρακάτω αναλύονται οι βασικοί μηχανισμοί:

Αντιφλεγμονώδης δράση

Το μεγάλο πρόβλημα στο οποίο η ελαιοκανθάλη έρχεται να δώσει απάντηση είναι ότι η χρόνια, χαμηλού βαθμού φλεγμονή στο σώμα μειώνει την ενέργεια, επηρεάζει τον μεταβολισμό, την ανακατασκευή των ιστών, τη μυϊκή κόπωση, ακόμη και τη διάθεση.

Η ελαιοκανθάλη έχει αποδειχθεί σε μελέτες ότι παρεμβαίνει στη φλεγμονή μέσω της αναστολής των ενζύμων COX-1 και COX-2, καθώς και μέσω της μείωσης φλεγμονωδών κυτοκινών.

Όταν περιορίζεται η φλεγμονή το σώμα χρειάζεται λιγότερη ενέργεια για να «αυτο-επισκευαστεί» κι έτσι η ενέργεια που εξοικονομείται είναι αυτή που μεταφράζεται σε αίσθηση ζωντάνιας κι ευεξίας το πρωί.

Αντιοξειδωτική προστασία & μειωμένο οξειδωτικό στρες

Όλο και περισσότερο στις μέρες μας γίνεται λόγος για το «οξειδωτικό στρες» και την ανάγκη αντιοξειδωτικής θωράκισης του οργανισμού μας. Κι όμως παρά την πληθώρα των ερεθισμάτων σχετικά με το θέμα αυτό, μεγάλο μέρος του πληθυσμού ίσως να μην ταυτίζεται με αυτή την αναγκαιότητα, καθώς η δράση αυτή δεν είναι αντιληπτή από τις αισθήσεις μας.

Δεν το βλέπουμε και δεν το νιώθουμε το οξειδωτικό στρες και τη ζημιά που κάνει στα αγγεία μας, στη ζωτικότητά μας, στην λάμψη μας, ακόμη και στη διάθεσή μας. Ούτε φυσικά βλέπουμε τις ελεύθερες ρίζες και πως ακριβώς δρουν στην γήρανση των κυττάρων μας και στη νεότητά μας. Ο οργανισμός μας όμως, από νωρίς, πριν εκδηλωθούν ασθένειες που οφείλονται στο οξειδωτικό στρες, μας «μιλάει» ξεκάθαρα, μέσω της μειωμένης ενέργειας, της κόπωσης, της «θαμπάδας» στο δέρμα, της ευερεθιστότητας και άλλων πρώιμων σινιάλων. Και σε αυτό το πεδίο λοιπόν, της αντιοξειδωτικής θωράκισης του οργανισμού, η ελαιοκανθάλη έχει τραβήξει το ενδιαφέρον των επιστημόνων, οι οποίοι μελετώντας την σε πληθώρα ερευνών διαπίστωσαν τις πολύ σημαντικές αντιοξειδωτικές της ιδιότητες.

Καρδιαγγειακή & μεταβολική υποστήριξη

Γιατί μας ενδιαφέρει η προστασία των αγγείων μας; Μπορεί να ακούμε τους ειδικούς να μας μιλούν για τη σημασία της μείωσης της οξειδωμένης LDL χοληστερίνης αλλά και πάλι συνήθως το βλέπουμε το πρόβλημα σαν μια υποχρεωτικότητα, σαν μια τιμή, έναν αριθμό στις εξετάσεις που πρέπει να αλλάξει και όχι στην πραγματική του διάσταση, στο τι δηλαδή σημαίνει για το σώμα μας. Η αυξημένη τιμή της οξειδωμένης LDL χοληστερίνης σημαίνει πρακτικά, ότι το οξυγόνο και τα θρεπτικά συστατικά που μεταφέρονται μέσω της κυκλοφορίας του αίματος στους ιστούς, βρίσκουν «εμπόδια» στην λεγόμενη αθηρωματική πλάκα που σχηματίζεται στο εσωτερικό των αγγείων, κι έτσι ο οργανισμός μας δεν ωφελείται όσο θα έπρεπε από αυτά τα συστατικά. Τα πολύτιμα θρεπτικά συστατικά όμως αποτελούν πηγή ενέργειας και βοηθούν στην καλή λειτουργία του οργανισμού.

Η ελαιοκανθάλη, σύμφωνα με μελέτες, δρα ενάντια στην οξειδωμένη LDL, τη λεγόμενη «κακή» χοληστερόλη, και βοηθά στην καλή λειτουργία των αγγείων και τη διατήρηση της φυσιολογικής αρτηριακής πίεσης. Έτσι, όταν η κυκλοφορία του αίματος και η μεταφορά οξυγόνου και θρεπτικών προς τους ιστούς είναι βελτιωμένη, η φυσική ενέργεια που νιώθουμε και η αίσθηση της ετοιμότητας για δράση, βελτιώνεται.

Υποστήριξη νευρολογικής λειτουργίας

Ας δούμε τώρα τη σχέση που έχει η ενέργεια που νιώθουμε με τη νευρολογική μας λειτουργία και πώς η ελαιοκανθάλη επιδρά θετικά και σε αυτό το πεδίο. Ας μην ξεχνάμε ότι ο εγκέφαλος καταναλώνει περίπου το 20% της συνολικής ενέργεια του σώματος. Όπως αποδεικνύεται, μεταξύ άλλων, από την ακόλουθη μελέτη, η ελαιοκανθάλη ενισχύει τη λειτουργία των μιτοχονδρίων που είναι ο «κινητήρας» του κάθε κυττάρου. Έτσι όσο πιο αποτελεσματικά λειτουργεί ο κινητήρας τόσο περισσότερη ενέργεια παράγεται και τόσο λιγότερη κόπωση αισθανόμαστε.

Πώς θα λάβουμε την κατάλληλη δόση ελαιοκανθάλης που χρειαζόμαστε;

Με βάση τα παραπάνω εύλογα προκύπτει το ερώτημα: Κάθε εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο περιέχει την κατάλληλη συγκέντρωση ελαιοκανθάλης που θα ευεργετήσει το σώμα μας;

Και η απάντηση είναι, όχι. Η περιεκτικότητα της ελαιοκανθάλης στο ελαιόλαδο ποικίλλει σημαντικά σε κάθε ελαιόλαδο, δεν είναι σταθερή και μάλιστα ποικίλει ανάλογα με την ποικιλία ελιάς, τον τρόπο καλλιέργειας, τη συγκομιδή, τη διαδικασία έκθλιψης και βεβαίως τη μεταχείριση του λαδιού που παράγεται. Είναι γεγονός ότι μεμονωμένα κάποιος, με αρκετή έρευνα και πολλή ενασχόληση θα μπορούσε να φροντίσει να εξασφαλίσει από δικό του παραγωγό ένα φρέσκο εξαιρετικό παρθένο αγουρέλαιο με υψηλή συγκέντρωση ελαιοκανθάλης. Αυτή η διαδικασία δεν είναι εφικτή για τους περισσότερους ανθρώπους με σύγχρονο τρόπο ζωής. Ακόμη κι αν ήταν όμως, για να ωφεληθεί πραγματικά κάποιος θα πρέπει να λαμβάνει τουλάχιστον 5 κουταλιές της σούπας καθημερινά, γεγονός που λειτουργεί αποτρεπτικά για τους περισσότερους καθώς τόσο μεγάλη κατανάλωση λαδιού αποδεδειγμένα προθέτει βάρος κάτι που δεν είναι επιθυμητό, παρά τα οφέλη.

Η απάντηση της επιστήμης

Στα προβλήματα αυτά την απάντηση έρχεται να δώσει η επιστήμη. Μέσα από μια ελληνική καινοτομία η υπερτροφή αυτή που λέγεται ελαιοκανθάλη είναι πλέον προσβάσιμη σε όλους.

Έλληνες επιστήμονες, του Τμήματος Φαρμακευτικής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών μετά από 20 χρόνια έρευνας, ανακάλυψαν ένα καινοτόμο τρόπο εκχύλισης ώστε να απομονώσουν την ελαιοκανθάλη και άλλες πολύτιμες πολυφαινόλες από φρέσκο αγουρέλαιο και να δημιουργήσουν ένα συμπλήρωμα διατροφής σε κάψουλες, δίνοντας σε όλους μας πρόσβαση σε αυτόν τον διατροφικό θησαυρό. Πρόκειται για το γνωστό και βραβευμένο πλέον Thousand Olives. Κάθε κάψουλα Thousand Olives περιέχει 5mg μείγματος πολυφαινολών, στη φυσική αναλογία που υπάρχουν στο ελαιόλαδο και εγγυημένα την υψηλότερη ποσότητα (πάνω από το 50%) ελαιοκανθάλης.

Η καθημερινή λήψη μιας κάψουλας συμβάλλει στην προστασία των λιπιδίων του αίματος, όπως της χοληστερίνης, από το οξειδωτικό στρες, προλαμβάνοντας έτσι τη δημιουργία αθηρωματικής πλάκας και την στένωση των αγγείων. Επιπλέον, προστατεύει τα κύτταρα από την πρόωρη γήρανση λόγω οξειδωτικού στρες που προκαλείται από τις ελεύθερες ρίζες και ως απόρροια όλων αυτών έχουμε περισσότερη ενέργεια, ζωτικότητα και δύναμη για τη ζωή.

Σημαντική Σημείωση:

Κάθε συσκευασία Thousand Olives περιέχει 30 κάψουλες, που προέρχονται από εκχύλισμα τουλάχιστον 1000 ελιών (thousand olives).

*Η μέθοδος εκχύλισης προστατεύεται από εικοσαετές δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (ΕP3924081).

*Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη διατροφή.

Συνιστάται πάντοτε, πριν από τη λήψη οποιουδήποτε συμπληρώματος, να συμβουλεύεστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Τα παραπάνω στοιχεία βασίζονται σε πληθώρα κλινικών και εργαστηριακών μελετών.