Μικροένταση σημειώθηκε έξω από την πύλη του Πολυτεχνείου. Ομάδα νεαρών πέταξε κροτίδα στο προαύλιο που βρίσκεται σε εξέλιξη εκδήλωση κεκλεισμένων των θυρών παρουσία του πρύτανη του ΕΜΠ.

Οι νεαροί στη συνέχεια αποχώρησαν.

Δυνάμεις των ΜΑΤ εμφανίστηκαν στην Αβέρωφ απέναντι από το Πολυτεχνείο.

«Προληπτικοί έλεγχοι» της ΕΛ.ΑΣ. – Πάνω από 20 προσαγωγές

Η ΕΛ.ΑΣ. κάνει ελέγχους σε δρόμους γύρω από το Πολυτεχνείο και τα Εξάρχεια. Μέχρι στιγμής έχει προχωρήσει σε πάνω από 20 προσαγωγές, εκ των οποία η μία έχει μετατραπεί σε σύλληω, καθώς το εν λόγω άτομο είχε στην κατοχή του σφυρί και ποσότητα ναρκωτικής ουσίας.