Ένταση επικράτησε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης το βράδυ της Δευτέρας (17/11) μετά την πορεία για την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου.

Η ένταση προκλήθηκε μεταξύ δυνάμεων των ΜΑΤ και αντιεξουσιαστών, το μπλοκ των οποίων ξεκίνησε να επιστρέφει στα πανεπιστήμια, διασχίζοντας την οδό Εγνατία. Στο ύψος της Καμάρας υπήρχαν παραταγμένες δυνάμεις των ΜΑΤ με κλούβες και οχήματα εκτόξευσης νερού («Αύρες»), θέτοντας φραγμό στον δρόμο προς το Πολυτεχνείο του ΑΠΘ.

Εξαιτίας του αστυνομικού μπλόκου, οι διαδηλωτές κατευθύνθηκαν αρχικά προς τη Ροτόντα και εν συνεχεία επέστρεψαν στην Εγνατία με κατεύθυνση προς την Αριστοτέλους και κάποιοι από αυτούς άρχισαν να πετάνε αντικείμενα στους αστυνομικούς.

Νωρίτερα, η κεφαλή της πορείας σταμάτησε έξω από το αμερικανικό προξενείο στην Τσιμισκή, όπου οι διαδηλωτές τραγούδησαν το «Πότε θα κάνει ξαστεριά» του Νίκου Ξυλούρη. Ακολούθως έκαψαν τις σημαίες των ΗΠΑ, του Ισραήλ και του ΝΑΤΟ φωνάζοντας συνθήματα κατά του ιμπεριαλισμού και υπέρ της Παλαιστίνης.